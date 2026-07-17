Una medalla que Luca Khidasheli mai oblidarà: "Tinc ganes de demostrar del que soc capaç"

Grans notícies per a un sabadellenc que ha fet història i fa temps que demostra que és el present i el futur del tennis taula nacional. Luca Khidasheli és el primer esportista de la ciutat que aconsegueix una medalla en un europeu d’aquesta modalitat. “No m’ho esperava massa perquè havíem perdut alguns partits, però quan algú fallava allà estàvem els companys i vam anar guanyant partits. No vaig saber com reaccionar, només vaig abraçar el Cesc” (el seu company). Amb només 17 anys, el Luca s’ha penjat el bronze en la prova per equips masculins sub-19 del Campionat d’Europa de Joves que s’està celebrant a Gondomar, Portugal.
Com apunta ell mateix, el camí fins al podi no va ser senzill. Tot va començar a la fase de grups, on Espanya va acabar segona després de vèncer Suïssa i Anglaterra i caure davant Suècia. Als vuitens de final, l’equip va superar Hongria per 3-1, però l’hora de la veritat va arribar als quarts. Els palistes espanyols van segellar la classificació per a les semifinals després de remuntar amb èpica contra Eslovàquia, un duel que el sabadellenc defineix com un dels moments clau del torneig. I precisament ell, va ser absolutament protagonista d'aquest triomf. “Amb Eslovàquia em vaig excitar molt, perquè és un equip molt complet, l’any passat vam perdre contra ells i hem pogut guanyar als mateixos jugadors. El tercer punt no va poder ser i ningú s’esperava que jo guanyés 3-0 al seu base. Ens va donar la via per passar l’eliminatòria”, narra.
Pel que fa la 'semi', el resultat va ser una derrota per 3-0 contra Romania (2-3/2-3/1-3), Khidasheli va portar el seu partit al cinquè joc davant de Robert Podar, però va perdre amb parcials d'11-4, 9-11, 9-11, 11-7 i 6-11. L’equip el completaven un altre català, el Cesc Carrera i Darío Salcedo i amb el seu bon paper, tot i la desfeta, el combinat nacional va sumar un nou metall en aquesta categoria, el tercer del seu historial en aquesta prova després de la plata del 1995 i el bronze, més recent, obtingut el 2021. “Estic molt orgullós de tenir un company com el Cesc, que és un dels meus millors amics. Sempre hem tingut molt bona rivalitat, estic molt feliç d’haver aconseguit aquesta medalla amb ell”.
Tot i la seva joventut, el Luca té clar com s’han de jugar aquest tipus de tornejos. “Si vols guanyar cal deixar fora la pressió, gaudir del partit i dels mateixos nervis, perquè ja arribarà el que hagi d’arribar”. Una filosofia que aplicarà durant la resta de competició, perquè encara li queden les fases individuals, els dobles mixtos i els dobles. “Penso lluitar-ho tot al màxim, amb ambició i il·lusió. Però, sobretot, estaré nerviós als partits individuals”, confessa.
Més enllà d'aquesta experiència prolífica a l'estiu, el palista, que ha crescut al CN Sabadell, té moltes ganes de començar la nova temporada. Enguany, ha fitxat per Les Borges i debutarà a la Superdivisió, la màxima categoria nacional. A més, coincidirà amb Carrera a l'equip. "Tinc ganes de demostrar de què soc capaç", sentència amb ambició Khidasheli davant d'aquest nou repte en la seva jove carrera.