Sabadell accelera ara la instal·lació dels aires condicionats a les escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals de Sabadell afronten uns dels dies més calorosos de l’estiu enmig d’un procés de renovació dels sistemes de climatització. Actualment, els treballs es concentren a les escoles bressol Joaquim Blume, Creu Alta i Can Llong, on les actuacions es troben ja en la recta final, asseguren fonts municipals. Durant les properes setmanes, les obres s’aniran estenent a la resta dels centres municipals, apunten les mateixes fonts.
Tot i que les escoles bressol ja disposen d'uns sistemes de climatització (bioaires), les temperatures dels darrers estius han evidenciat que els equips actuals són insuficients en episodis de calor extrema. Per aquest motiu, s’ha impulsat una renovació integral que ha de permetre millorar el confort tèrmic als onze centres municipals i que va anunciar-se ara farà un any, després de les queixes de famílies del 0-3. El projecte s'ha acabat allargant un curs perquè abans d'iniciar les obres ha calgut definir una solució individualitzada per a cadascuna de les onze escoletes municipals, defensa l'Ajuntament. Durant els últims mesos s'han fet visites tècniques, s'han redactat els projectes, s'han aprovat, han passat el període d'exposició pública i s'ha tramitat la licitació i l'adjudicació dels treballs.
La calor a les escoles s’ha convertit en una preocupació recurrent en els darrers anys. Algunes famílies consultades pel Diari valoren positivament que s’estiguin executant les obres, però admeten que els episodis de temperatures extremes generen inquietud. “Quan a fora es freguen els 35 graus, sempre pateixes per com estan els nens a dins, sobretot els lactants”, explica la mare d’un infant del CEIF Creu Alta. Una altra família considera que “és una bona notícia que s’estiguin instal·lant nous equips, però potser arriba just quan la calor ja és aquí”.
Mentre duren les obres, l’Ajuntament ha reforçat les mesures provisionals. Aquest estiu s’han instal·lat equips d’aire condicionat industrial a quatre escoles bressol municipals i es mantenen en funcionament els aparells portàtils que ja es van col·locar l’any passat en diferents espais dels centres. A més, en les darreres hores s’han incorporat nous equips per intentar pal·liar les temperatures elevades previstes aquesta setmana.
La calor obliga a moure horaris
La situació meteorològica ha obligat també a modificar l’organització dels centres. Davant les previsions de calor intensa i elevada humitat, l’Ajuntament ha decidit avançar l’inici de la jornada intensiva, prevista pel 20 de juliol. Així, dijous i aquest divendres s’ha recomanat a les famílies que recullin els infants abans de l’horari habitual. Els nens i nenes que només assisteixen al matí podran sortir a les dotze del migdia, mentre que els usuaris del servei de menjador ho faran a les tres de la tarda.
En la comunicació enviada a les famílies, el consistori assenyala que la decisió s’ha adoptat per protegir els infants i els professionals dels centres davant unes condicions meteorològiques especialment exigents.
Què s'està fent per climatitzar els centres públics?
La renovació de la climatització de les escoles bressol forma part d’un paquet més ampli d’actuacions impulsades per l’Ajuntament per adaptar els centres educatius a les altes temperatures. Aquest curs s’han instal·lat prop d’un miler de ventiladors en una trentena d’escoles públiques i s’han desplegat tendals i umbracles en més de quaranta centres educatius per generar noves zones d’ombra als patis. Tanmateix, algunes escoles alçaven les veu a final de curs i demanaven anar un pas més enllà en la climatització dels centres públics. "Ni amb el ventilador obert a màxima potència i les finestres obertes de bat a bat aconsegueixen climatitzar alguns espais", asseguraven, per exemple, a l'institut Vallès.
Entre els projectes de ventilació, ombreig i climatització, la inversió municipal supera els 5,2 milions d’euros. Mentrestant, l’episodi de calor d’aquesta setmana posa a prova els casals d'estiu que s'imparteixen en les escoles públiques.