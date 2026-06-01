Termòmetres a "més de 30 graus" a aules de Sabadell: "Hi ha alumnes marejats" o "hem trucat algunes famílies perquè els vinguin a recollir"

La pujada de les temperatures ha tornat a posar sobre la taula les condicions en què alumnes i docents afronten les últimes setmanes del curs. Diversos centres de la ciutat denuncien que les aules superen els 30 graus durant les hores lectives. A l'Institut Pau Vila, l'assemblea docent assegura que durant els darrers episodis de calor s'han registrat una dotzena de casos d'alumnes que "s'han trobat malament". Segons expliquen, alguns estudiants han presentat "marejos", fet que ha obligat el centre a "contactar amb les famílies perquè anessin a recollir-los". En un dels casos, afirmen, es va arribar a requerir una ambulància.
Una situació semblant a la que es respira a l'Institut Vallès. "Hem tingut tres alumnes que s'han arribat a marejar. Fa patir perquè nosaltres tenim alumnes amb problemes de cor", adverteix Eva Rodríguez, docent del centre. Més enllà de la calor, la professora exposa que hi ha "una sensació d'atabalament i costa treballar". Ni amb el ventilador obert a màxima potència i les finestres obertes de bat a bat aconsegueixen climatitzar alguns espais, diu.
"No estan còmodes"
La situació també es parla a l'escola Enric Casassas. La presidenta de l'AFI, Maria Güell, assegura que els termòmetres han arribat a registrar temperatures de 34 graus a l'interior del centre. "Els infants ho passen malament i no estan còmodes a l'aula", sosté. Segons exposa, la calor provoca malestar general: "Els conflictes a l'aula augmenten moltíssim". L'AFI lamenta que, fa anys, les famílies van haver d'assumir la instal·lació de ventiladors; i que ara estudien habilitar algunes aules amb aire condicionat. "És com si els usuaris d'un CAP haguessin de pagar les coses que s'hi fan. L'escola és pública", defensa Güell.
Sobre aquesta qüestió, fonts municipals expliquen que l'Ajuntament no va instal·lar nous ventiladors a l'Enric Casassas (en el marc del paquet econòmic per instal·lar aquests dispositius a les escoles públiques) perquè el centre ja en tenia. A canvi, l'Ajuntament estudia possibles actuacions per reduir la calor que acumula la cúpula de l'edifici, tenint en compte que es tracta d'un immoble patrimonial. I pel que fa als instituts, fonts del consistori recorden que són edificis que depenen del departament d'Educació.
Alguns centres col·loquen sensors
Les denúncies que arriben des de Sabadell s'emmarquen en una reivindicació més àmplia. Diversos centres de la ciutat s'han adherit a la campanya catalana 'Aules que Cremen', una iniciativa impulsada per docents, famílies i professionals vinculats al món educatiu que reclama mesures per adaptar les escoles a les elevades temperatures. El projecte es basa en la instal·lació de sensors que registren la temperatura real a les aules i permeten observar-les en un mapa.
Precisament, el Pau Vila, l'IES Vallès i l'Enric Casassas s'han incorporat recentment a la iniciativa i han començat a monitoritzar les temperatures. També centres com l'Institut Ferran Casablancas o l'Institut Vallès. Aquest matí de dilluns, tots registraven –segons les dades dels sensors– temperatures màximes entre el 30,5 i els 32,5 graus. I fora del municipi, l'Institut Escola Sant Esteve de Castellar del Vallès comptabilitzava 34,4 graus, per exemple.
La calor al pati, també en l'ordre del dia
A l'Escola Samuntada, la preocupació se centra especialment en els espais exteriors. El president de l'AFI, David Segura, assegura que les zones d'ombra existents són insuficients. "Des de l'AFA hem hagut d'instal·lar tendals i reparar les ombres de les dues taules de pícnic perquè el tendal instal·lat és insuficient per a 270 infants", explica.
Amb una inversió de més d’1,5 milions d’euros, el consistori ha col·locat tendals a més d’una quarantena d’escoles bressol municipals i centres de primària del municipi. El tendals són unes estructures metàl·liques que queden sempre fixes i s’hi poden col·locar les lones tèxtils, que tenen resistència als raigs solars.