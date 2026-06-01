Indra fitxa el sabadellenc Enric Blasco per créixer en defensa a Catalunya

L'empresa vol desplegar un pla ambiciós per generar 550 milions d'euros d'activitat en aquest camp i generar 1.500 llocs de feina a la comunitat

  Enric Blasco, actual president de Cassa i fundador d'IDP
Publicat el 01 de juny de 2026 a les 12:26
Actualitzat el 01 de juny de 2026 a les 12:28

L'empresa multinacional Indra fitxa el sabadellenc Enric Blasco per a impulsar un pla de creixement ambiciós a Catalunya. El full de ruta de l'empresa preveu generar 550 milions d'euros en activitat vinculada a la defensa i altres sectors estratègics, com la ciberseguretat, l'espai i la digitalització avançada i contempla crear 1.500 llocs de feina.

Blasco serà el nou director d'Indra a Catalunya a partir de l'1 de juliol i s'encarregarà de liderar l'estratègia territorial i les relacions institucionals i empresarials de la companyia. Actualment, és president de Cassa –l'empresa que gestiona Aigües Sabadell– i compta amb una llarga trajectòria en projectes vinculats a la innovació tecnològica, les infraestructures i la indústria. Va ser el fundador i conseller delegat del grup IDP abans de la seva integració a Bureau Veritas l'any passat.

 

 

