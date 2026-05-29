Fluidra adquireix Datapool per liderar la digitalització i eficència en el sector de les piscines

Fluidra, líder mundial en equipament i solucions connectades en el sector de la piscina i del wellness, ha anunciat l’adquisició de Datapool, la plataforma de bessó digital desenvolupada per Ecotropy. Amb aquesta operació, la companyia reforça la seva aposta estratègica per la sostenibilitat, l’eficiència operativa i la digitalització del sector.
L’operació "suposa l’evolució d’una col·laboració iniciada el 2024, quan Fluidra va invertir a Ecotropy a través de Fluidra Ventures, el seu fons de Corporate Venture Capital enfocat en startups capaces de transformar el sector de la piscina i wellness mitjançant la innovació tecnològica", apunten en un comunicat.
Amb aquesta adquisició, Datapool s’integra plenament a l’ecosistema digital de Fluidra per a piscina comercial, consolidant-se com una peça clau en la seva proposta. La plataforma incorpora capacitats d’anàlisi avançada, solucions IoT i dades en temps real en una arquitectura oberta i escalable, en línia amb l’estratègia de la companyia d’oferir solucions connectades i sostenibles que maximitzin l’eficiència de les instal·lacions aquàtiques i accelerin la transició cap a models de gestió més intel·ligents.
Datapool dota les instal·lacions aquàtiques d’un bessó digital que permet gestionar les piscines a partir de dades fiables i en temps real, substituint models de gestió basats en estimacions o supervisió manual.
D’aquesta manera, la plataforma simula el funcionament òptim de cada instal·lació i el compara contínuament amb variables com el consum energètic, l’aforament, la climatologia o la qualitat de l’aigua, proporcionant una visió integral per anticipar incidències, optimitzar recursos i millorar el rendiment operatiu.
Gràcies a aquesta tecnologia, els operadors poden reduir entre un 10% i un 25% els costos operatius optimitzant el consum d’aigua i energia sense necessitat de fer obres, monitorar i ajustar en temps real paràmetres clau com la temperatura, la qualitat de l’aigua o l’ocupació, automatitzar la gestió mitjançant models predictius que adapten la climatització i el funcionament a la demanda real, generar informes automàtics amb dades traçables per a auditories, licitacions o subvencions, i planificar inversions i millores basades en dades objectives.
“Aquesta adquisició marca una fita en la nostra estratègia de digitalització. Datapool ens permet accelerar la transició cap a un model de gestió intel·ligent de les piscines, millorant l’eficiència, reduint l’impacte ambiental i oferint als nostres clients eines basades en dades per prendre millors decisions”, afirma Thorsten Muck, director de Commercial Pool de Fluidra.