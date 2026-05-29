ARA A PORTADA

Diners

Fluidra adquireix Datapool per liderar la digitalització i eficència en el sector de les piscines

L'operació materialitza la inversió realitzada a través de Fluidra Ventures i situa a Datapool com el nucli de l'ecosistema digital de la companyia per a piscina comercial

  • La seu de Fluidra, a Sant Cugat del Vallès -
Publicat el 29 de maig de 2026 a les 13:31

Fluidra, líder mundial en equipament i solucions connectades en el sector de la piscina i del wellness, ha anunciat l’adquisició de Datapool, la plataforma de bessó digital desenvolupada per Ecotropy. Amb aquesta operació, la companyia reforça la seva aposta estratègica per la sostenibilitat, l’eficiència operativa i la digitalització del sector.

L’operació "suposa l’evolució d’una col·laboració iniciada el 2024, quan Fluidra va invertir a Ecotropy a través de Fluidra Ventures, el seu fons de Corporate Venture Capital enfocat en startups capaces de transformar el sector de la piscina i wellness mitjançant la innovació tecnològica", apunten en un comunicat.

Amb aquesta adquisició, Datapool s’integra plenament a l’ecosistema digital de Fluidra per a piscina comercial, consolidant-se com una peça clau en la seva proposta. La plataforma incorpora capacitats d’anàlisi avançada, solucions IoT i dades en temps real en una arquitectura oberta i escalable, en línia amb l’estratègia de la companyia d’oferir solucions connectades i sostenibles que maximitzin l’eficiència de les instal·lacions aquàtiques i accelerin la transició cap a models de gestió més intel·ligents.

Datapool dota les instal·lacions aquàtiques d’un bessó digital que permet gestionar les piscines a partir de dades fiables i en temps real, substituint models de gestió basats en estimacions o supervisió manual.

D’aquesta manera, la plataforma simula el funcionament òptim de cada instal·lació i el compara contínuament amb variables com el consum energètic, l’aforament, la climatologia o la qualitat de l’aigua, proporcionant una visió integral per anticipar incidències, optimitzar recursos i millorar el rendiment operatiu.

Gràcies a aquesta tecnologia, els operadors poden reduir entre un 10% i un 25% els costos operatius optimitzant el consum d’aigua i energia sense necessitat de fer obres, monitorar i ajustar en temps real paràmetres clau com la temperatura, la qualitat de l’aigua o l’ocupació, automatitzar la gestió mitjançant models predictius que adapten la climatització i el funcionament a la demanda real, generar informes automàtics amb dades traçables per a auditories, licitacions o subvencions, i planificar inversions i millores basades en dades objectives.

“Aquesta adquisició marca una fita en la nostra estratègia de digitalització. Datapool ens permet accelerar la transició cap a un model de gestió intel·ligent de les piscines, millorant l’eficiència, reduint l’impacte ambiental i oferint als nostres clients eines basades en dades per prendre millors decisions”, afirma Thorsten Muck, director de Commercial Pool de Fluidra.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades