La Fundació Impulsa celebra el final de curs: "M'ha ajudat molt"

La Fundació Impulsa ha celebrat aquest dijous a la tarda el final de curs amb joves i mentors de Sabadell i Terrassa a l'auditori de la Cambra de Comerç de Sabadell. Es tracta d'una iniciativa de mentoria en què la fundació beca i acompanya joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica perquè cursin cicles de formació professional (FP) i accedeixin al mercat laboral. L'acte s'ha celebrat simultàniament també a Vic, Girona i Manresa.
En el cas de Sabadell i Terrassa, aquest curs la Fundació ha acompanyat 86 joves (43 de cada ciutat), que han comptat amb 41 mentors amb els quals estableixen una relació de mentoria. 41 centres educatius i 13 entitats socials també han estat vinculades al projecte. La coordinadora de projectes, Núria Farrés, destaca que en la dècada de vida que ja ha complert la Fundació Impulsa "ja s'han becat més de 780 joves i més del 80% s'han graduat en FP". En els darrers anys, afegeix, "s'ha notat una crescuda i consolidació tant en mentoria com en diferents dinàmiques amb els diferents actors del territori".
Per connectar alumnes i empreses són clau les persones que fan d'ambaixadores, que en el cas de Sabadell són Montse Argemí i Tània Nadal. "Les empreses necessiten persones implicades i fem de pont entre persones amb talent i empreses perquè puguin valorar els millors candidats", detalla Argemí, que també dona a conèixer la Fundació entre empreses i associacions. La sabadellenca destaca que "els joves han estat tan acompanyats per un equip tècnic tan potent que la resposta que tenen és brutal. Les empreses ens diuen que la implicació, ganes d'aprendre i la capacitat d'adaptar-se a l'entorn que tenen és el que necessiten". Les empreses, a banda de captar talent, també són importants pels projecte com a patrocinadores per contribuir a les beques.
Lucía Aguilar, per exemple, és una de les joves becades, estudiant del cicle formatiu de grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX). Va conèixer la Fundació Impulsa des de l'institut on feia l'ESO i "em va semblar una bona opció per tenir experiència a l'hora de començar el curs". Valora l'acompanyament personal i acadèmic que al llarg del curs escolar li ha aportat la seva mentora, Rosa Balagué, amb la qual ha quedat periòdicament i l'ha ajudat a prendre decisions i a tenir una relació propera amb una persona que ni és una amiga de la mateixa edat ni és familiar.
Balagué, que professionalment es dedica a recursos humans, fa cinc anys que col·labora amb la fundació perquè "tot el que és orientació d'adolescents ho trobo molt important i necessari de cara al futur". La seva funció es basa en "donar suport durant el trajecte del cicle formatiu". Per exemple, ara que acaba el primer curs del cicle, la Lucía ja pensa en el segon i en què vindrà després, com podria ser estudiar el grau d'informàtica. "Jo l'animo perquè veig que té capacitats", afegeix la Rosa.
Un altre cas és el d'Aina Avellaneda, que ara ha acabat el grau mig d'atenció a persones en situació de dependència, el pròxim curs farà el superior d'integració social i ja pensa en acabar estudiant el grau universitari de psicologia. "I ho farà!", es mostra convençuda la seva mentora, Olga Bayer, de qui l'Aina posa en valor que "m'ha ajudat molt en els estudis i fora; també en problemes personals i buscant feina, no només amb temes de l'institut, que també m'ha guiat molt quan estava una mica més perduda. Està molt bé perquè et fa agafar un vincle de confiança diferent". Bayer, per la seva part, destaca "poder col·laborar amb la societat actual, els joves, em sembla molt interessant". I, a nivell personal, què li aporta? "Molta satisfacció de veure com la persona jove que acompanyes va assolint els seus propòsits, l'acompanyes, veus que pots ser útil i que, d'alguna manera, la pots orientar".
"És bonic veure com algú s'esforça i el pots ajudar a dirigir el seu camí"
També és mentor Santi Ortega, que posa en valor especialment "estar al cas de l'evolució de l'estudiant, intentar-lo ajudar i ser el seu suport". El sabadellenc sent responsabilitat al principi per veure com encaixarà amb el mentor, "però és molt enriquidor perquè veus com evoluciona. Tinc fills, però ja són grans. És bonic veure com algú s'esforça i el pots ajudar a dirigir el seu camí. Els resultats són impressionants, des del punt de vista personal almenys".
El secretari de Formació Professional del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Francesc Roca, ha assistit a l'acte i ha celebrat que "una activitat com aquesta fa possible dir que els joves són el present i futur". Roca ha aplaudit que "el talent jove vegi que té oportunitats i que està acompanyat", i ha remarcat que "la formació professional demostra que la col·laboració públicoprivada genera ocupació de qualitat".