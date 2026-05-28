ARA A PORTADA

Sabadell

Suspesa sense nova data la circulació del trenet del Parc Catalunya de Sabadell

Diversos usuaris han alertat del tall de la marxa del ferrocarril

  • El trenet del parc de Catalunya -
Publicat el 28 de maig de 2026 a les 10:33
Actualitzat el 28 de maig de 2026 a les 10:34

Diversos usuaris assidus del Trenet del Parc Catalunya han alertat que el ferrocarril es troba fora de servei des de fa uns dies. A la zona d'entrada, hi ha penjat un cartell que explica que "per motius de seguretat i per causes alienes a aquest ferrocarril, el circuit romandrà tancat al públic fins a nou avís". Segons apunten des de l'Ajuntament de Sabadell, el tall de circulació es deu a una actuació de manteniment que hi ha pendent al costat de les vies. Així, per una qüestió de seguretat s'ha suspès l'activitat fins que es finalitzin aquestes tasques, de les quals no se n'ha determinat una data exacta. Ara, els tècnics es troben treballant-hi per poder restablir el servei com més aviat millor.

Tant la pàgina web oficial del ferrocarril com Google, alerten que el Trenet es troba "tancat temporalment". De totes maneres, quan la situació estigui resolta, el funcionament serà el mateix que l'habitual: obert els diumenges i festius des de les 11 h fins a les 13:45 h per un preu de tres euros per persona –els menors de dos anys entren de manera gratuïta–. A banda, recorden que la compra de bitllets es realitza a la mateixa estació del trenet en horari d'obertura i no es disposa de venda en línia. Finalment, adverteixen que el mes d'agost no hi haurà servei del Trenet i, durant la Festa Major, hi haurà horari especial. 

  • El cartell penjat a la zona pròxima del Trenet
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades