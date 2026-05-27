La Fuensanta se'n va de Romeria, amb afectacions per la pesta porcina

La Hermandad de la Virgen de la Fuensanta se'n va de romeria tot i les restriccions per la pesta porcina. L'entitat celebrarà aquest dissabte, a partir de les 16.30 h, la seva tradicional romeria, una de les cites més emblemàtiques de Ca n'Oriac. Enguany, però, les afectacions a causa de la pesta porcina africana (PPA) obliguen a modificar el recorregut habitual.
La imatge sortirà de la parròquia del Sagrat Cor, a Ca n’Oriac, en direcció a Can Deu. La Fuensanta i la comitiva no podran accedir al bosc de Can Deu, de manera que seguirà un traçat alternatiu per adaptar-se a la normativa. En arribar a l’altar de Can Deu, la imatge emprendrà el camí de retorn cap a la parròquia per l’avinguda Matadepera, on es farà el rosari i s’oferirà un petit servei de bar.
Diumenge serà també un dia gran de la romeria de la Virgen de la Fuensanta. Els actes començaran al matí amb les tradicionals migas ruleras, que es cuinaran al mateix espai de l’avinguda Matadepera on habitualment es fan les de Nadal. Al migdia, el pati de la parròquia del Sagrat Cor acollirà la paella popular. El menú, amb un preu de 7 euros es posarà a la venda durant el matí. La Hermandad destaca que aquesta proposta gastronòmica vol reforçar el caràcter social de la festa i oferir un espai perquè famílies, amics i veïns comparteixin taula i conversa abans de la sortida de la imatge.
La romeria pròpiament dita començarà a les 18 h, amb la sortida de la Fuensanta des de la parròquia. El recorregut passarà per l’avinguda Matadepera fins a la plaça Fuensanta, continuarà pel carrer Cadí i reprendrà de nou l’avinguda fins a la zona de la gasolinera. Des d’allà, la comitiva tornarà a enfilar Matadepera cap a la plaça del Pi, on es farà una parada especial per adorar la Verge. Finalment, la imatge retornarà al Sagrat Cor.
Una tradició de 73 anys que continua viva
La relació entre Ca n’Oriac i la Verge de la Fuensanta és tan estreta que des de l'entitat han reclamat en nombroses ocasions que sigui la patrona de Ca n'Oriac, una petició que fa anys reivindica la Hermandad. La imatge va ser adquirida el 1952 gràcies a la solidaritat i els donatius dels veïns que havien arribat al barri. Des de llavors, la romeria ha connectat generacions de famílies murcianes amb els seus orígens i s’ha consolidat com una festa compartida per tot el veïnat, especialment per la zona nord de Sabadell.
Durant el mes de maig les activitats de l'entitat—com el novenari, la missa de difunts o el sopar de germanor— ja feien bullir l'olla, però aquest cap de setmana arriba la gran cita pels qui tenen devoció per la Fuensanta, amb el recorregut dels dies 30 i 31 de maig. La Hermandad garanteix que, malgrat els canvis, serà “una gran romeria”, i anima els veïns a engalanar balcons i finestres per honorar el pas de la Verge.