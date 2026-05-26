L'edifici modernista de l'antiga Caixa Sabadell incorpora millores en accessibilitat

L'edifici modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell al carrer de Gràcia, 17, ha incorporat recentment un accés independent al saló del primer pis. És el resultat de la primera fase de les obres de rehabilitació i adequació de l'immoble per preparar l'arribada de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, que llogarà la planta baixa per ubicar-hi les seves dependències.
El que s'ha fet és habilitar l'escala que hi ha tot just entrat a l'edifici a l'esquerra i que condueix al primer pis, i s'ha instal·lat un ascensor perquè sigui totalment accessible. Això permetrà celebrar els actes previstos al Saló Modernista sense incidir en el funcionament de la planta baixa, i viceversa. Al costat de l'escala s'ha recuperat i la poden veure tots els visitants una escultura de Frederic Marés que correspon a la imatge d'una dona amb dos coloms. La Fundació manté el Pati Turull i l'escala noble, que quedaran separats de les dependències governamentals per una porta de vidre. Ara continuen les obres d'adequació de la planta baixa a les necessitats del govern català, uns treballs que està previst que finalitzin a finals de 2026 –queda per conèixer quan s'hi instal·larà efectivament la Generalitat–. En matèria d'accessibilitat, les obres culminaran amb la construcció d'una rampa d'accés des del carrer, que es preveu fer cap al final de les obres un cop s'hagi fet una rentada de cara de la façana.
El Saló Modernista ja va acollir fa unes setmanes un sopar amb aquest nou format d'accés. La pròxima cita serà el 15 de juny amb l'entrega del 46è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana per part de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, i per la qual s'espera poder estrenar tot el nou circuit: entrada al saló per la nova escala o ascensor des del carrer de Gràcia i sortida de baixada per l'escala noble cap al Pati Turull i accés directe als 'Jardinets' per concloure la jornada amb la tradicional coca de Sant Joan.
Mantenir tant el Saló Modernista com el Pati Turull i l'escala noble era una prioritat per la Fundació a l'hora de negociar el lloguer de part de l'edifici, i també ha incorporat un altre ascensor per connectar el saló amb el Pati Turull. El seu president, Josep Maria Manyosa, assenyala que "no podíem privar la ciutat de la joia de la corona, el Saló Modernista, ni l'escala noble i el Pati Turull". Part dels ingressos de la Fundació provenen, precisament, del lloguer d'espais a empreses, entitats i particulars. Les obres que es duen a terme ara tenen un pressupost d'uns 2 milions d'euros, a càrrec de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, i les dirigeix l'arquitecta sabadellenca Núria Marcet, especialista en intervencions en edificis protegits, com és el cas.
Un 10% més d'usuaris
La Fundació ha comunicat que ha tancat l'exercici 2025 amb uns "resultats molt positius, consolidant el seu paper com a agent clau en la dinamització cultural, educativa i social del territori". El nombre d'usuaris de tot l'any passat va ser de 207.954, la qual cosa suposa un increment del 10% respecte el 2024.
Poder tornar a utilitzar el Saló Modernista després de les obres de millora de l'accessibilitat li permet rendibilitzar de nou un dels espais patrimonials més singulars de Sabadell, símbol de la història social i econòmica de l'entitat.