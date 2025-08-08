ARA A PORTADA

Sabadell

La Generalitat s'instal·larà a l'edifici modernista de Caixa Sabadell per 30.000 euros mensuals

L'espai va iniciar les obres de rehabilitació el juliol passat

  • L'edifici modernista del carrer de Gràcia, 17 -
Publicat el 08 d’agost de 2025 a les 17:56
Actualitzat el 08 d’agost de 2025 a les 17:59

L'edifici modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell acollirà els Serveis Territorials del Vallès Occidental de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya amb un acord de lloguer de 30.000 euros mensuals durant els pròxims 20 anys. La Direcció General de Patrimoni va obrir un concurs per escollir una seu on els funcionaris de Sabadell poguessin treballar i, gairebé dos mesos després, s'ha aprovat. Concretament, s'hi acomodaran el Departament d'Educació i FP, l'Oficina Comarcal del Vallès occidental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'Oficina d'Assumptes Socials i Famílies del Departament de Drets Socials i Inclusió.

Després que el juliol passat l'edifici iniciés el seu procés de rehabilitació, per una quantitat de dos milions d'euros per millorar l'accesibilitat i l'eficiència energètica, s'ha trobat llogater. L'operació s'ha tancat amb la intenció d'oxigenar els comptes de la fundació i suposarà una injecció anual de 360.000 euros. Tot i això, no es lloga tot l'edifici, sinó que la Generalitat tan sols disposarà de la planta baixa i, així, la resta de l'edifici es podrà continuar llogant a altres entitats. 

 

