"No podem exposar-los a un cancerigen que sabem que existeix: l'amiant s'ha de retirar de les escoles" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El Quart Cinturó (B-40) es popularitza: prop de 40.000 vehicles diaris passen per l’autovia Albert Acín Serra
La Generalitat s'instal·larà a l'edifici modernista de Caixa Sabadell per 30.000 euros mensuals Redacció
L'espai va iniciar les obres de rehabilitació el juliol passat