Un homenatge al mil·lenari de Montserrat a l'Agrupació de Pessebristes

El mil·lenari que Montserrat ha celebrat al llarg d’aquest any també es viu a l’exposició de pessebres de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, al carrer de Sant Joan, 20 (L’Acadèmia, Centre). És la temàtica escollida enguany per un dels pessebristes sabadellencs amb més trajectòria actualment, Marcel·lí Pol (1944), mestre pessebrista vinculat des del primer dia a l’agrupació i que ha vist evolucionar aquesta tradició.
L’homenatge a Montserrat és la continuació del lligam de Sabadell amb el monestir. Pol hi va fer el pessebre a l’altar de la basílica fa anys, i una de les singularitats del que he fet aquest cop a l’Agrupació és que incorpora imatges, preparades per a l’ocasió pel castellarenc Pep Vila. Així, el pessebre mostra figures i peces, així com imatges, tant d’elements relacionats amb el fundador del monestir de Montserrat, l’abat Oliba (s’hi veu el monestir de Ripoll i el de Sant Miquel de Cuixà, per exemple), i d’altres imatges com la Moreneta o l’abat emèrit nascut a Sabadell Josep Maria Soler, qui, segons Pol, també havia fet algun pessebre a l’Agrupació Pessebrista abans d’iniciar la seva vida monàstica. Marcel·lí Pol va començar a fer el pessebre “amb sis o set anys”, recorda, aprofitant figures de la seva mare. La molsa l’anaven a buscar amb cistell a la zona de Togores.
Pel suro, anaven a una bòbila que hi havia a la riereta, a prop del parc de Catalunya, “i agafàvem una pedra cremada que hi havia i feia l’efecte de muntanyes”. El clàssic riu, amb paper de plata, que “el guardàvem tot l’any perquè només n’hi havia amb les preses de xocolata”. Als 15 anys va començar a concursar al concurs de pessebres i, des d’aleshores, i ara ja en té 81, no ha parat de fer-ne, també en altres llocs de la ciutat com la Puríssima, l’Escola Pia i l’església de la Creu Alta.