S'albiren canvis al Mercat Central: una parada vol créixer i el restaurant busca pretendents Aleix Pujadas Carreras
És viable un front independentista de Sabadell per a les eleccions municipals del 2027? Albert Acín Serra
La processionària del pi, un perill silenciós: "Als gossos els pot provocar un xoc anafilàctic mortal" Jan Cañadell Puigmartí
Quatre detinguts en un dispositiu policial a l’estació de Sabadell Centre
L'operació també ha comportat quatre denúncies per tinença de drogues