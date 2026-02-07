ARA A PORTADA

Quatre detinguts en un dispositiu policial a l’estació de Sabadell Centre

L'operació també ha comportat quatre denúncies per tinença de drogues

  • Una persona escorcollada durant el Pla Kanpai, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 07 de febrer de 2026 a les 13:50
Actualitzat el 07 de febrer de 2026 a les 13:53

Quatre persones han estat detingudes, una d'elles per robatori violent, en un dispositiu policial a l’estació de Sabadell Centre aquest divendres a la tarda. Agents de la Policia Municipal de Sabadell i del cos dels Mossos d’Esquadra han desplegat un operatiu de seguretat ciutadana a la infraestructura ferroviària, que a banda de les quatre detencions -la que s'ha fet per robatori violent in fraganti a l’entrada de l’estació- ha comportat també quatre denúncies per tinença de drogues. Durant el dispositiu, les forces policials han controlat diferents zones de l’estació i els seus accessos, amb l’objectiu de prevenir delictes i garantir la seguretat als usuaris del transport públic.

Entre els arrestats hi ha una persona a la qual s'ha detingut in fraganti mentre cometia, presumptament, un robatori violent. La resta de detencions s'han fet per diferents infraccions a la normativa penal. A més, els agents han aixecat quatre denúncies per tinença de drogues.

El dispositiu s’emmarca dins les actuacions periòdiques de prevenció delictiva en punts de concentració de públic i transport, que inclouen controls conjuntament amb la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra.

