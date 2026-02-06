El món educatiu, representants institucionals, entitats socials i professionals de cuina es reuneixen per commemorar les 10 espelmes del Recooperem

El projecte Recooperem, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, va celebrar dijous a la tarda el seu desè aniversari amb un acte institucional al Saló de la Torre de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, conduït pel comunicador Xavi Coral. La commemoració va reunir representants institucionals, del món educatiu, entitats socials, empreses de restauració col·lectiva i professionals que han fet possible el desenvolupament del projecte al llarg d’aquesta dècada.
L’acte va servir per posar en valor una iniciativa nascuda l’any 2015 amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari i garantir una alimentació digna a persones en situació de vulnerabilitat, a partir del treball en xarxa i l’arrelament al territori. Deu anys després, Recooperem s’ha consolidat com una experiència estable al Vallès Occidental.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, va insistir que l’aniversari no s’ha d’entendre com una fita puntual, sinó com la constatació d’una manera de fer. Garcés va remarcar que "el treball des del territori permet desenvolupar polítiques públiques amb impacte real en la ciutadania". En relació amb el malbaratament alimentari, va recordar que a Catalunya es llencen anualment més de 160.000 tones d’aliments a les llars, una quantitat que, segons va assenyalar, podria permetre alimentar prop de 275.000 persones.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va destacar durant la seva intervenció el paper del món local com a motor de transformació social. Farrés va subratllar que projectes com Recooperem demostren que “el món local està ple de bones notícies” i va felicitar la importància de la visió que es va tenir fa una dècada per impulsar una iniciativa que ha crescut i s’ha mantingut en el temps. En aquest sentit, va defensar que l’acció des de la proximitat, orientada a ajudar les persones, contribueix a construir una societat millor: “Un món millor comença amb allò més proper”.
Un projecte construït des del territori
Recooperem es basa en la recuperació d’excedents alimentaris de menjadors escolars, centres sanitaris i altres serveis de restauració col·lectiva, que es redistribueixen a través d’entitats socials. Actualment, el projecte està implantat a 14 municipis del Vallès Occidental i compta amb una xarxa de 62 centres d’aprofitament, majoritàriament escoles, però també hospitals, empreses de restauració i centres universitaris. La redistribució dels aliments es fa amb la col·laboració de 16 entitats socials del territori.
Un dels moments més destacats de la tarda va ser el reconeixement als agents que fan possible el projecte. En un moment de l'acte, es va fer un llarg aplaudiment als cuiners i cuineres dels menjadors escolars, en reconeixement a la seva tasca quotidiana i al paper clau que tenen en el funcionament del Recooperem. L’acte va combinar intervencions institucionals, projeccions audiovisuals i tres parèntesis interpretatius a càrrec d’Anna Carné, Manel Dalmases i Montse Paredes, que van obrir una finestra a escenes quotidianes sobre el funcionament de la iniciativa a les escoles.
Deu anys de resultats
Les dades acumulades al llarg d’aquesta dècada evidencien l’impacte del projecte. Entre els anys 2015 i 2025, Recooperem ha permès recuperar prop de 164.000 àpats cuinats, que s’han redistribuït a través de la xarxa social del territori i han beneficiat milers de persones en situació de vulnerabilitat. Més enllà de les xifres, els responsables del projecte destaquen el valor educatiu i comunitari de la iniciativa, que promou la conscienciació sobre el malbaratament alimentari i reforça la cooperació entre administracions, centres educatius i tercer sector.