“Han de garantir la inclusió de persones amb discapacitat”

Cipo ha rebut el finançament pendent de la Generalitat, però sosté que "no és suficient"

Publicat el 05 de febrer de 2026 a les 16:13
Actualitzat el 05 de febrer de 2026 a les 16:14

La Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament del deute pendent amb el Centre Especial de Treball (CET) de Cipo, una mesura que "alleuja la tensió econòmica" que l’entitat arrossegava des de fa mesos. Tot i valorar positivament la regularització, des de l’entitat adverteixen que aquest pas “és insuficient” i reclamen canvis urgents per "garantir la viabilitat del model d’inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual".

El centre havia fet públic el retard en els pagaments, que va ser denunciat juntament amb altres entitats del sector, en el marc d’una campanya contra el que qualificaven de “maltractament institucional” a la inclusió sociolaboral. En aquest sentit, CIPO insisteix que cal revertir la retallada de 5 milions d’euros aplicada el 2025 al personal de suport, assumir el sobrecost de més de 3 milions d’euros derivat de l’endeutament forçat de les entitats i impulsar, de manera immediata i amb participació del sector, “una revisió profunda del model d’inserció laboral”.

Segons denuncien les entitats, el Departament d’Empresa i Treball ha reduït uns 5 milions d’euros destinats al personal de suport dels CET d’Iniciativa Social de Catalunya, entre els quals es troba Cipo. Durant el 2025, Cipo no va cobrar cap ajuda ni subvenció destinada a facilitar la inserció laboral i a finançar els equips de suport. La xifra pendent a l’entitat sabadellenca era d’un milió aproximadament. Es calcula que aquest endeutament genera una despesa financera d’uns 3 milions d’euros en interessos a les entitats només per l’endarreriment dels pagaments. Al Centre Especial de Treball de Cipo hi treballen unes 115 persones, entre persones amb discapacitat i equips de suport. 

