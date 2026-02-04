Agafar el tren ja és norma: Sabadell consolida FGC com el “metro” de la ciutat amb xifres de rècord

Agafar el tren és cada cop més la norma que no pas l’excepció a Sabadell. Les dades de viatges de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ho confirmen: l’ús del servei ferroviari a les estacions de la ciutat no només s’ha recuperat després de la pandèmia, sinó que ha assolit màxims històrics. L’any 2025, les cinc estacions de la línia Barcelona-Vallès a Sabadell van registrar 5,8 milions de viatges, un 52,5% més que el 2019, abans de l’impacte de la pandèmia. En només un any, respecte al 2024, el creixement ha estat del 8,6%.
Sabadell Plaça Major es manté com la principal porta ferroviària de la ciutat. Amb prop de 1,9 milions de viatges anuals, concentra una tercera part de tots els usuaris i reforça el seu paper com a estació clau per la mobilitat diària entre Sabadell –com a metro de la ciutat– i l’àrea metropolitana. També Can Feu | Gràcia mostra un creixement notable, amb gairebé un milió de viatges el 2025, un 45% més que abans de la pandèmia.
Les estacions del nord, en plena ebullició
Si hi ha una tendència que destaca és la força de les estacions més noves, inaugurades el 2017. Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord són avui els grans motors del creixement ferroviari a la ciutat. Especialment significatiu és el cas de Sabadell Parc del Nord, que gairebé ha doblat el nombre d’usuaris en sis anys. El 2025 ha registrat 797.655 viatges, un 85% més que el 2019 i un espectacular 24,8% més que l’any anterior, el creixement més alt de totes les estacions. Si només comparem els resultats del 2025 respecte l'any anterior, l'estació del Parc del Nord ha crescut un 24,8%, seguida de la de la Creu Alta (+9,5%)
Pel que fa a l'evolució des de 2019, la Creu Alta i Sabadell Nord també presenten increments superiors al 50%, una mostra clara que la prolongació dels FGC ha anat arrelant progressivament en els hàbits de mobilitat dels veïns d’aquests barris. Més enllà de les xifres, les dades dibuixen un canvi profund: el tren ja no és només una opció per anar a Barcelona, sinó una alternativa cada cop més recurrent a la ciutat.
FGC detalla que la demanda a la línia Barcelona-Vallès en ciutats com Sabadell va incrementar-se per sobre de la mitjana, amb un 8,6%: i és que les línies metropolitanes Barcelona-Vallès han crescut un 3,4% anual. Per una altra part, l’operador de mobilitat precisa que l’índex de puntualitat (FGC considera retard a partir dels tres minuts) va situar-se per sobre del 99% a totes les línies. Concretament, va ser d’un 99,78% a la Barcelona-Vallès.