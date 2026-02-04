Demanen construir ja l'estació de Rodalies de Can Llong de Sabadell: "Els veïns no es poden quedar tirats"

L'estació de Can Llong a Sabadell hauria de ser una infraestructura prioritària del pla de Rodalies 2026-2030. Així ho creu el líder d'En Comú Podem, Joan Mena, que demana accelerar els tràmits per construir la nova parada, que donaria servei a uns 40.000 sabadellencs. "No pot ser que tants veïns es quedin tirats i que estiguin totalment abandonats pel Govern de la Generalitat", ha defensat aquest dimecres.
El departament de Territori assegura que la planificació es manté i que Can Llong "està inclosa en fase d'estudi". Per als comuns, no és suficient: "Què vol dir que està en fase d'estudi? Fa més de cinc anys que està així", ha qüestionat Mena, que exigeix una partida pressupostària i un calendari "urgentment" per executar l'obra com més aviat millor. Els comuns han presentat una sèrie de preguntes al Govern de la Generalitat per aclarir el "desgavell" del departament sobre l'estació.
La nova estació, situada a la plaça de Lisboa, és una reivindicació històrica dels barris de l'oest de la ciutat. La parada es va preveure en l'anterior pla de Rodalies (2008-2015) i no es va acabar executant. El 2023, el PSOE va prometre que licitaria les obres aquell mateix any en campanya electoral. El tràmit continua pendent. Malgrat els entrebancs, el líder dels comuns defensa la viabilitat de l'estació perquè donaria servei a Can Llong i també a Castellarnau, Ca n'Oriac, Can Gambús, Cifuentes i Can Rull.
Un autobús exprés per al Sud
Per donar resposta al caos ferroviari, En Comú Podem proposa activar un servei extraordinari d'autobús entre Can Feu-Gràcia i els barris del sud, perquè els veïns puguin agafar FGC en comptes de Renfe. Mena ho ha traslladat a l'alcaldessa, Marta Farrés, a qui demana una reacció més contundent davant els problemes de mobilitat. "Ens agradaria que mostri la mateixa força, ímpetu i vehemència defensant el Quart Cinturó que Rodalies", ha exposat.
El líder dels comuns ha criticat la picabaralla entre Farrés i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, sobre el caos a Rodalies, perquè creu que genera "més desafecció" entre la ciutadania. "Tots hauríem de deixar els interessos partidistes. Les baralles entre alcaldes són insubstancials quan està en joc si un veí perdrà la feina o si arribarà tard al seu lloc de feina", ha conclòs. "En aquesta ciutat no hi pot haver ciutadans de primera i de segona", ha assegurat.
La regidora de Podem, Alejandra Sandoval, lamenta la situació de Rodalies i considera que el desori ha "condemnat milions de persones a conviure amb un servei fràgil, lent i insegur". Considera que la xarxa ha estat "infrafinançada i mal mantinguda" massa temps i conclou que cal més inversió perquè "la pluja no pot aturar el país".