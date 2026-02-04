VÍDEO | La versió més sabadellenca de la famosa família Simpson

Els famosos dibuixos animats Els Simpson ja tenen la seva versió sabadellenca gràcies a la creació mitjançant intel·ligència artificial que ha fet un usuari d'Instagram, veí de Terrassa, anomenat @juanfrasilosenovengo. El vídeo reconstrueix com seria la vida dels populars personatges de Springfield si visquessin a Sabadell: la Lisa en barca pel Parc de Catalunya, el Bart a sobre del seu característic monopatí davant de la Torre de l'Aigua o el Homer visitant el Mercat Central. Amb una curta peça de menys d'un minut, l'autor ha aconseguit representar a la perfecció els racons més característics de la nostra ciutat, així com una transformació de la Fundació Bosch i Cardellach, que recrea l'institut on estudien la Lisa i el Bart.
El vídeo acaba amb una picadeta d'ull entre Sabadell i Terrassa. Homer Simpson, que representa Sabadell, i Burney Gumble, que personifica Terrassa, apareixen a un dels pubs irlandesos sabadellencs, recreant el Bar de Moe, fent un xoc de cervesa de germanor entre totes dues ciutats. El mateix autor, però, ja ha advertit, en to humorístic, que ha fet el vídeo "per petició popular" i que ha servit per "signar una treva temporal" entre les cocapitals vallesanes. "Sense que serveixi de precedent", però, conclou.
L'autor és conegut a les xarxes socials per publicar vídeos generats purament amb intel·ligència artificial, com porcs participant en concursos de salts de trampolí, els "plans ocults" de Gaudí per la Sagrada Família o sabates transformats en vehicles, entre moltes altres creacions. A part, ha fet representacions semblants a la que ha publicat de la família Simpson a Sabadell, però centrades en Terrassa. Una de les darreres publicacions recrea com seria un capítol de Joc de Trons feta amb Lego i gravada a Terrassa, així com la visita dels Simpson a Terrassa, l'arribada d'un ovni a l'ajuntament o una cursa de motos d'aigua a la riera que travessa la ciutat.