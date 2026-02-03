Saps on és... el carrer de Sabadell que fa la volta al món?

Des del novembre del 2019, el carrer de Sant Pere (Centre) presenta un aspecte renovat i en el qual els vianants tenen preferència i els cotxes pràcticament han desaparegut. Completament al contrari de la situació que hi havia anteriorment, quan era una artèria principal de mobilitat viària. Arran de la pacificació que es va dur a terme aleshores, diversos negocis s’han anat fent lloc en aquest carrer cèntric, i actualment compta amb diversos restaurants que permeten gaudir de diferents cuines del món a pocs metres de distància.
Al número 9, Megami Ramen ofereix cuina japonesa, amb l’especialitat del ramen per bandera. Al costat, número 11, la taverna Ikigai també vol traslladar l’essència de la cuina del Japó als paladars sabadellencs. I no sortim de l’orient, perquè ben a prop hi ha el nou Masala Indian Cuisine, de menjar indi i del qual n’hi ha un altre a Sant Cugat. L’Indian Food complementa aquesta proposta índia per gaudir dels seus sabors tradicionals.
Al carrer de Sant Pere també hi trobem cuina de Llatinoamèrica, amb el nou Latitud Cero, de cuina equatoriana que ha substituït el mediterrani Buteco. En aquest nou restaurant hi podreu tastar el cebiche de gamba i peix i altres plats i especialitats de l’Equador. A prop també hi ha el nou Los Chamos, de cuina veneçolana, amb plats típics com les arepas i el patacón, fet a base de banana verda fregida.