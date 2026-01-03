Saps on eren... les primeres cotxeres de la TUS?

Transports Urbans de Sabadell, conegut popularment com la TUS, va ser fundada el 1982 per un grup de treballadors organitzats en una cooperativa de treball associat, amb l'objectiu d'oferir un servei de transport urbà eficient i segur per als sabadellencs. De seguida, van necessitar unes cotxeres que es van situar al carrer de Martí l'Humà. Allà hi havia dues portes, una petita d'accés a l'oficina i una altra per als vehicles que quedaven aparcats. Inicialment, havia estat la fàbrica Molins Germans, que va tancar l'any 1976 i que actualment s'ha convertit en un centre de formació gestionat per l'Ajuntament, a prop del CUAP Sant Fèlix.
Un logotip artesanal estava situat a la façana tocant al carrer de Martí l'Humà. Eladio Bautista Moya, que va ser el soci de l'empresa, va realitzar un distintiu fet manualment, durant el seu temps lliure, aprofitant les hores quan plegava de treballar. El va signar a la part inferior dreta amb la firma "Moya". L'element, però, va ser enderrocat, tot i l'interès d'alguns socis de la TUS per traslladar-lo a les noves cotxeres reivindicant el record i el valor sentimental d'allò que representava l'inici d'un projecte social a la ciutat.
Alguns recordaran que durant els anys vuitanta, Sabadell va ser la ciutat amb la flota de busos més moderns de tot l'Estat.