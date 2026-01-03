Golejada de líder del CE Sabadell al Rico Pérez

Any nou... i mateixa dinàmica. El CE Sabadell ha començat el 2026 de la mateixa manera que va acabar el 2025, però, ara, com a nou líder del grup 2 de Primera Federació després de l'empat d'aquesta tarda de l'Atlético Madrileño contra el Tarazona. Els de Ferran Costa, tot i continuar amb baixes significatives, han donat un nou cop sobre la taula en la seva visita al Rico Pérez de l'Hécules amb una contundent victòria per 1-5. El conjunt arlequinat s'ha imposat gràcies a un doblet de Javi López-Pinto, un gol de penal de Rubén Martínez i dianes de Miguelete i Quim Utgés davant d'un conjunt alacantí que ha jugat amb deu durant més cinquanta minuts.
D'entrada, Costa ha presentat un onze molt continuista amb una única novetat: el retorn d'Urri que ha ocupat el mig del camp amb David Astals, sobre el paper, al carril dret tot i que amb constants internades a l'eix. El damnificat ha estat Ton Ripoll, que s'ha quedat a la banqueta. En la convocatòria ha destacat la presència de Xavi Moreno, anunciat com a nou jugador arlequinat aquest mateix dissabte al matí. No ha viatjat José Ortega, baixa per un problema físic.
Des de l'inici el duel ha estat força igualat. L'Hércules ha semblat sentir-se més còmode en els primers instants, però quan el Centre d'Esports ha pogut construir amb calma, ha trobat els espais i el premi. Una bona jugada per banda esquerra ha finalitzat amb un gran xut de López-Pinto al pal llarg que ha avançat els arlequinats després de complir-se els deu minuts de l'enfrontament. Ha buscat donar una passa endavant l'equip alacantí amb domini, però sense grans arribades sobre la porteria de Fuoli.
A l'altra banda del camp, en una jugada aïllada, Astals ha fet treballar Abad després d'una volea a la frontal. Passada la mitja hora, des de l'estratègia ha igualat el conjunt local. Monsalve, lliure de marca al segon pal, ha fet l'1-1 després d'una bona prolongació. Poc després, aprofitant l'embranzida, Fuoli ha salvat el segon en una rematada de Ropero després d'una passada en profunditat. El mateix Monsalve ha tornat a ser protagonista, però negatiu, en els instants posteriors, veient la vermella directa per una puntada al cap de Coscia en una disputa. L'argentí, que tornava al Rico Pérez, ha pogut avançar de nou els seus amb una rematada desviada des de prop del punt de penal abans del pas per vestidors.
Al descans, Ferran Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada de Ripoll per Genar, avançant la posició, de forma permanent, d'Astals. L'efecte del canvi ha estat pràcticament immediat i és que abans d'arribar als cinc minuts de la represa López-Pinto ha anotat el doblet amb una bona rematada de primeres a una centrada precisament del carriler de Santpedor des de la banda dreta. Amb el gol, els arlequinats han agafat el tempo del partit i han començat a dominar amb força solvència, aprofitant la superioritat numèrica. Sergi Segura per banda esquerra ha gaudit d'alguna arribada perillosa, però la més clara ha tornat a ser per a López-Pinto amb un xut amb rosca aturat per Abad.
Passada l'hora de joc, l'Hércules ha reviscut des de l'estratègia i, de fet, ha fregat la igualada de nou. La més clara ha estat per a Fran Sol en un sac de banda que ha caçat el davanter i, després de picar la pilota per sobre de Fuoli, s'ha trobat Ripoll sota pals per negar-li el gol. També Rentero en un servei de cantonada ha avisat en un tram de nervis al conjunt de Ferran Costa. De nou la banqueta ha estat clau per superar el sotrac. Rubén Martínez ha substituït Priego i també ha estat decisiu. En una contra, el menorquí ha fet treballar Abad amb un xut des de la frontal i, en el rebuig, el seu llançament ha donat a la mà de Javi Jiménez i el col·legiat ha assenyalat el punt de penal. El mateix Martínez ha transformat la pena màxima, però, en la celebració, una pluja d'objectes per part de l'afició local ha fet aturar el partit.
Després de deu minuts d'aturada, el duel s'ha reprès amb l'amenaça de la suspensió definitiva en cas de tornar-se a produir incidents. Ha defensat amb la pilota el Centre d'Esports que també ha trobat molts espais a l'esquena de la defensa rival. En una d'elles, Miguelete s'ha plantat davant d'Abad i ha fet el quart aprofitant una gran passada d'Urri. Poc després, un defensor ha salvat el cinquè en una rematada de Rubén Martínez, però res ha pogut fer el conjunt local davant del vendaval arlequinat que ha arrodonit la golejada amb la maneta, obra de Quim Utgés que acabava d'entrar per Coscia. Una golejada de líder i de campió per obrir un il·lusionant 2026.
Fitxa tècnica
CF Hércules: Abad, Rentero, Monsalve, Mangada (Slavy, m. 78), Ropero (Nico, m. 69), Ben Hamed, Jeremy (Bolo, m. 46), Fran Sol, Aranda (Gomes, m. 46), Javi Jiménez i Galvañ (Samu Vázquez, m. 69).
CE Sabadell: Fuoli, Astals, Bonaldo, Carlos García, Genar (Ripoll, m. 46), Segura, Quadri, Urri, Priego (Rubén Martínez, m. 67), López-Pinto (Miguelete, m. 78) i Coscia (Utgés, m. 92).
Àrbitro: Pablo Morales. Grogues: Ben Hamed, Ropero, Bolo; López-Pinto. Vermella directa a Monsalve.
Gols: 0-1, López-Pinto m. 11; 1-1, Monsalve m. 32; 1-2, López-Pinto; 1-3, Rubén Martínez, de penal, m. 78; 1-4, Miguelete m. 89; 1-5, Quim Utgés m. 92.
Incidències: 8.298 espectadors al Rico Pérez amb un centenar llarg d'arlequinats. El partit s'ha aturat uns deu minuts per llançament d'objectes des de la graderia després del tercer gol del Sabadell.