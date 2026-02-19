El Paddock incorporarà un gran supermercat a la planta soterrani

El Paddock de l'Eix Macià preveu iniciar durant el 2027 una nova etapa amb un altre format i diferents establiments. L'objectiu és revifar l'espai amb nous operadors, un dels quals serà el supermercat Lidl, que anirà a la planta soterrani (-1), tal com confirmen tant des de l'empresa d'alimentació com la propietat del Paddock, Andinvest, liderada per Miquel Monràs, fill de l’impulsor de l’edifici els anys 90.
El sabadellenc assenyala que en les pròximes setmanes preveuen presentar a l'Ajuntament el projecte d'obres de reforma que volen fer al Paddock, perquè "deixarà de ser un centre comercial i es pot considerar un parc comercial", com prefereix referir-s'hi Monràs. I és així perquè, igual que ha passat amb el veí Llac Center, cada operador tindrà la seva pròpia entrada, sortida i horaris, sense espais comuns excepte els ascensors i l'aparcament soterrani (algunes places quedaran reservades per al supermercat i la resta per als clients dels altres negocis). A l'edifici Llac Center hi ha, des de l'estiu passat, un dels principals competidors de Lidl, Mercadona. Un cop presentat el projecte, per sol·licitar la llicència d'obres, els promotors calculen que quan la tinguin necessitaran uns quatre mesos d'obres i al voltant de cinc milions d'euros d'inversió fins a culminar la reforma i poder obrir al públic el primer trimestre de l'any que ve.
Lidl ocuparà la planta -1, amb accés des de l'espai públic que hi ha entre el Paddock i El Corte Inglés. Les obres preveuen alguns canvis a l'entrada que ja hi ha per accedir a aquesta planta soterrani, que s'adaptarà a les necessitats de l'operador alimentari.
Toys'R'Us, que ha tingut llogada una cantonada de planta baixa i primer pis, abandonarà l'establiment en les pròximes setmanes, tal com estava previst, perquè es tractava d'una obertura que l'empresa de joguines va voler dur a terme centrada en la passada campanya de Nadal. Tant aquest local com un altre que queden pendents d'adjudicar, Monràs assenyala que tenen la intenció de llogar-los a empreses del sector de la moda, pendent que s'acabin de signar contractes que ara s'estan negociant. A banda, per més endavant quedaria llogar uns 300 metres quadrats de la planta 2. Tanmateix, en aquesta segona planta es mantindrà el gimnàs que ja hi ha, així com el McDonald’s, situat en planta baixa i pis i que disposa del seu local en propietat, segons Monràs.
L'Eix Macià, al dia
L'entorn de l'avinguda de Francesc Macià està vivint en els darrers anys una actualització de dalt a baix amb inversió privada i pública. El setembre de 2024 va entrar en funcionament la residència d'estudiants del Llac Center, després de culminar la reconversió de l'edifici, que fins aleshores s'havia dedicat a oficines. L'equipament estudiantil va suposar una inversió dels promotors –Merkel Capital– d'uns 30 milions d'euros, segons van informar, i va ser venut dintre d'un paquet de residències d'estudiants el novembre passat a Greystar. Posteriorment, van acabar les obres de la part comercial del Llac Center, en aquest cas promogudes per López Real Inversiones 21. El nou edifici comercial compta amb marques conegudes com Sanitas, Popeyes i Mercadona, així com un restaurant i s'hi està instal·lant una pista de bitlles i una empresa de jocs infantils i salts.
A part, l'Ajuntament de Sabadell, també està invertint uns 12 milions d'euros en el projecte Rellancem l'Eix. Inclou actuacions com la reconversió i unificació de les terrasses –amb la participació dels comerciants–; reforma dels parterres i pavimentació de nou del carril bici. A banda, aquest any està previst pavimentar l'aparcament fins ara de sorra de l'Eix Macià, que acumula problemes i queixes per la pols i els sots provocats per la pluja. Tindrà 248 places i també s'hi plantaran 170 arbres, a part de renovar l'enllumenat i instal·laran bancs i papereres. El pressupost d'aquesta actuació suma 1,6 milions d'euros a la inversió municipal. Finalment, s'han licitat de nou els locals municipals amb l'objectiu que s'hi instal·lin nous operadors.