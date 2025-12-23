Les obres de l'aparcament de l'Eix Macià, a principi de 2026

La renovació de l’aparcament públic de l’Eix Macià començarà el primer trimestre de l’any que ve si tot va segons el que preveu l’Ajuntament de Sabadell. Les obres van quedar adjudicades ahir dilluns en la Junta de Govern Local i s’espera que comencin entre gener i març, un cop encarrilada la part administrativa. Es tracta d’una inversió d’1,6 milions d’euros que busca posar fi als sots i a la pols que acumula l’espai, així com endreçar les places d’aparcament, que ara no estan senyalitzades i guanyar confort i seguretat.
En total, hi haurà 248 places d’aparcament, entre les quals 12 estaran adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, 6 tindran punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, 12 places seran per a motocicletes i 34 per a bicicletes.
Quan plou es formen bassals i reguerots, la qual cosa dificulta la mobilitat i l’accessibilitat a l’espai. I la pols de la sorra és l’altre inconvenient que lamenten usuaris i veïns de la zona. Això ha de ser història l’any que ve, un cop finalitzin les obres, que preveuen pavimentar tot el recinte. L’aparcament tindrà 170 arbres, repartits entre l’interior de l’aparcament i els talussos, i es crearà un nou pas de vianants que connectarà l’avinguda dels Paraires amb l’avinguda de Lluís Companys.
El projecte també contempla la instal·lació de càmeres de videovigilància i renovar l’enllumenat públic. També s’instal·laran bancs i papereres.
L’espai més proper a l’avinguda de Francesc Macià es mantindrà com a zona preparada per acollir actes de gran format com el Circ Raluy Històric o la nòria de la Festa Major, per exemple.