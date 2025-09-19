L'aparcament de sorra de l'Eix Macià, una aventura diària: "Estaria millor asfaltat"

En l’epicentre de l’Eix Macià, veïns i treballadors de la zona tenen a disposició un aparcament gratuït a l’aire lliure durant pràcticament els 365 dies de l’any. Però no tot són flors i violes: l’estat en què està el paviment deixa molt a desitjar per alguns conductors que l’utilitzen sovint i que, cada cop que plou com va passar el darrer cap de setmana, veuen com empitjora la situació malgrat els esforços de l’Ajuntament de Sabadell.
Tot i així, la gratuïtat és el principal atractiu de l’aparcament. Usuaris com Josep Prada, que ve de Barcelona a treballar a l’Eix, valora que “estaria millor asfaltat. Moltes vegades busco aparcament per fora perquè sinó el cotxe s’omple de pols; però és gratis i no puc demanar més”. Com ell, diversos conductors coincideixen que “si l’asfalten, el farien de pagament i seria pitjor”. Però la realitat és que “no serà de pagament ni de zona blava”, segons informen al D.S. fonts de l’Ajuntament.
Una altra usuària, Olga Parra, assenyala que la gratuïtat redueix les queixes que hi pogués haver.”Per Nadal i èpoques de més afluència hi ha trams que no pots fer servir, però sabent això ja saps on vas”, afegeix. També Manuel Garrido comparteix que “l’estat en què està el terreny és el que hi ha, però per la zona en què estem està molt bé”. Garrido considera que “el prodrien haver arreglat fa temps perquè és necessari per la ciutat, cada vegada hi ha menys aparcament i restringeixen més la circulació”.
Aquestes actuacions haurien de permetre evitar el que passa actualment quan plou ja que, com diu Manuel Garrido, en dies de pluja “es pot utilitzar d’aquella manera...”. S’hi ha vist grues traient cotxes encallats a banda de les molèsties que suposa caminar per bassals o fang, que després acaben deixant un forat en el paviment i fan més incòmode la conducció.
A finals de juliol, l’Ajuntament va treure a licitació les obres de reforma de l’aparcament, amb una inversió prevista de dos milions d’euros. Les obres, que comprendran una hectàrea de terreny, inclouran la pavimentació de l’aparcament per evitar la pols i la creació d’un nou pas per als vianants, que permetrà creuar des de l’avinguda de Paraires fins a l’avinguda de Lluís Companys. L’aparcament comptarà amb 220 places per a cotxes i 20 per a motos, tot incloent estacionament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. També hi haurà 4 punts dobles de càrrega per a vehicles elèctrics.