Sabadell

Les obres municipals de millora de carrers es reprendran el 7 de gener

La renovació de paviments, passos de vianants, seguretat i accesibilitat continuaran passades les festes nadalenques

Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 10:36

Passades les festes de Nadal es reprendran les obres que l’Ajuntament està duent a terme per millorar diversos carrers de la ciutat. A partir del dia 7 de gener, continuaran els treballs de millora de la carretera de Prats, en el tram entre els carrers d’Antoni Oller i Vallcorba. Paral·lelament, continuen en execució les obres als carrers de Brujas, Noufonts i a la Via Aurèlia. També avancen els treballs al carrer de la Palma, on s’està renovant el paviment i instal·lant un pas elevat de vianants.

En altres llocs les obres ja han acabat en les darreres setmanes. És el cas de la via de Massagué, el carrer de Vilarrúbias, la carretera de Caldes, la plaça d’Espanya i el tram de la carretera de Prats davant els equipaments de la plaça de la Creu Alta. En tots aquests espais s’ha renovat paviments, millorat passos de vianants i reforçat la seguretat viària.

 

 

 

 

 

