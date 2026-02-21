La família víctima de l'estafa immobiliària de més de 100.000 euros: "Sembla tret del guió d'una pel·lícula"

"Res del que ens va dir la Vanesa era real. La nostra història sembla treta del guió d'una pel·lícula", explica Abderrazzah Essakhi, germà de la principal víctima de l'estafa immobiliària de més de 100.000 euros, Abdelzez Essakhi. Vanesa B.S., una dona de 39 anys que es dedicava a realitzar acords immobiliaris fraudulents, va entrar a presó per haver enganyat més d'una trentena de persones i haver-se embutxacat més de 360.000 euros, segons els Mossos d'Esquadra. La família Essakhi, n'ha estat la més afectada. "L'estafadora sabia que el meu germà tenia bastants diners i se'n va aprofitar", diu. Fa uns anys, l'Abdelzez viatjava en cotxe, juntament amb quatre companys de feina, i van patir un accident en què van morir tots menys ell. En el sinistre va quedar paraplègic i amb els diners que va rebre de la indemnització va voler comprar una casa. Desgraciadament, però, ha estat un malson "terrible" per a la família.
La víctima volia invertir en un pis els diners que va rebre per una indemnització en un accident de trànsit que gairebé li costa la vida
La família estava buscant domicilis per Sabadell i diversos municipis del Vallès fins que va trobar una oferta que els va interessar: un pis al carrer de Castellar del Vallès, a la Creu Alta, per 120.000 euros. "És una família estrangera que fa molts anys que són aquí, però desconeixien totalment el mercat i es van aprofitar d'ells", explica l'Èrika, agent immobiliària i amiga de la família. "Quan em van explicar que havien trobat aquesta oferta no em va quadrar gaire i després de fer un extens treball d'investigació vam veure què passava", agrega. L'Abderrazzah, per la seva banda, va adonar-se que era una estafa quan el seu germà li va explicar com estaven efectuant la compra: "Ell em deia que era tot legal, però quan vaig veure que no hi havia cap notari entremig vaig tenir clar de què tractava tot", exposa el germà.
Un meticulós modus operandi
La Vanesa Bermúdez, que acumula desenes de denúncies a diverses comarques, va llogar temporalment el domicili que, posteriorment, va anunciar que estava a la venda per poder començar l'estafa. "Es feia passar per la propietària i durant el temps que llogava la casa concedia visites a compradors interessats", explica l'Èrika. Per fer més creïble la història que ella mateixa va anar creant durant més d'una dècada, creava coworkings amb l'estètica d'agències immobiliàries i diversos treballadors, evidentment conxorxats amb l'estafadora, i citava els clients al local per fer la firma, suposadament vàlida. De validesa, però, no en tenia ni la seva identitat: usava el DNI d'altres persones –que no tenien res a veure amb el domicili que posava a la venda–, falsificava els rebuts de les transferències bancàries o feia servir contractes amb logotip i CIF creïbles, entre altres.
Creava falses agències immobiliàries, usava un DNI fals i enviava còpies fraudulentes d'extractes bancaris a les víctimes
Així, un cop la víctima mostrava interès, pressionava per rebre els primers pagaments —com la reserva o les arres— amb l’argument que eren necessaris per assegurar el pis o negociar-ne el preu amb els propietaris. "Va demanar més d'un pagament de 25.000 euros a la família i una vegada els va tenir va desaparèixer", diuen. "Un cop, fins i tot, va fer agafar un vol a l'Abdelzez, que era al Marroc, per firmar d'urgència el contracte de lloguer. Es va creure molt el seu personatge", afegeix l'Èrika. A banda d'això, les diverses suposades agències immobiliàries que va anar creant durant més d'una dècada acumulen desenes de ressenyes negatives a internet i algunes víctimes alarmen de la "poca credibilitat" dels negocis. Després de centenars de milers d'euros i més d'una trentena de famílies afectades, però, la xarxa de fraus va ser descoberta.
"Esperem que ens tornin alguna cosa"
Des de la família, desitgen poder recuperar una part dels diners que els han robat, "encara que en aquests casos és molt difícil poder-ho fer perquè no hi ha res al seu nom", diu l'Èrika. Els Essakhi, però, asseguren que aniran fins al final de la qüestió i que es troben "a l'espera d'un judici": "Ja estem mirant què fer amb el nostre advocat, però esperem que ens tornin els diners", explica l'Abderrazzah. A causa de l'estafa que va patir l'Abdelzez, s'ha vist obligat a tornar a viure al Marroc perquè s'ha trobat sense diners ni lloc on viure. Amb tot això, la propietària real del pis de la carretera de Castellar del Vallès no han pogut identificar qui és, però asseguren que no hi té res a veure i també ha estat víctima, no còmplice.
La xarxa d'estafes immobiliàries va caure per la quantitat de denúncies que acumulava l'autora