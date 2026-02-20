L'escola Joaquim Blume de Sabadell està de moda

"Doncs, mira, jo he fet una faldilla", celebra la Irene. "He agafat una tela vella i hi he enganxat amb silicona coses com botons", explica. Al seu costat, el Miquel afegeix que ell està treballant per fer "una capa". Al seu curs estan aprenent les formes geomètriques, així que utilitza "un regle per prendre mesures, un guix per resseguir i unes tisores". Les seves creacions formaran part d’una passarel·la que l’Escola Joaquim Blume prepara com a mostra final d’un projecte transversal centrat en la moda. La iniciativa s’emmarca en el programa Magnet i en l'aliança amb l’Escola Illa, dins del programa d’innovació educativa Art.
“Cada any escollim una temàtica comuna, que és com un paraigua, i cada classe estira aquest tema segons les converses que es generen a l’aula”, explica Eva Ruiz, cap d’estudis del centre. Si el curs passat el fil conductor va ser la il·lustració, aquest any ho és l’estilisme d’indumentària. A partir d’aquí, la moda ha servit com a punt de partida per teixir diferents línies de recerca i treball en cada aula de cada curs. Un dels principals conceptes introduïts és l'upcycling, la reutilització creativa de roba i materials. "Alguns grups han personalitzat peces que ja no feien servir; d’altres han elaborat complements, com bosses o motxilles, amb materials reciclats com tetrabrics, cartó o oueres", afegeix Ruiz. I com la moda cal lluir-la, al centre se'ls va ocórrer presentar-ho en aquesta passarel·la, el pròxim divendres 27 de febrer. Que, per cert, ja han estat assajant alguns dies.
"No pensàvem que de la moda sortirien tants temes a tractar"
"La passarel·la serà només la punta de l’iceberg”, confessa la cap d'estudis. El projecte ha permès abordar la història de la indústria tèxtil de Sabadell, així com l’impacte ambiental de la producció de roba. L’alumnat també ha treballat l’origen de les peces que consumeixen i qüestions com l’explotació infantil vinculada a determinades cadenes de producció.
També hi ha hagut projectes vinculats a la contaminació marina, al redisseny de sabates o propostes que parteixen de la geometria. O cinquè, per exemple, han vinculat el projecte amb el Dia dels Drets dels Infants i preparen samarretes amb missatges reivindicatius fets amb la tècnica de l'estergit. "I abans de confeccionar qualsevol peça que portaran, tots els alumnes han fet el predisseny corresponent", afegeix Ruiz.
Un dels canvis que destaca el professorat és l’ampliació dels referents artístics. Segons Ruiz, a les escoles sovint es treballa amb noms molt consolidats com Salvador Dalí, Joan Miró o Wassily Kandinsky. Amb l’acompanyament de l’Escola Illa, el centre està incorporant altres creadors vinculats al disseny, la fotografia, l’estilisme i les pràctiques contemporànies. "Les primeres top models. Era un món molt frívol. Ara estem entenent que la moda pot servir per reivindicar i aportar missatges molt enriquidors pels infants", conclou.