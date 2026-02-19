Més de 4.800 llars sabadellenques van haver de recórrer al bo social de la llum el 2025

Més ajudes a Sabadell per combatre la pobresa energètica. Endesa, la companyia encarregada que subministrar electricitat a Sabadell, ha xifrat en 4.818 els clients que el 2025 van beneficiar del bo social a Sabadell. La quantitat de llars que han rebut l’ajuda ha crescut un 7,95% respecte al 2024, quan se’n van registrar 4.463, és a dir, 355 menys. Del total de l’any passat, 2.261 són clients considerats vulnerables (+6%) i 2.557, vulnerables severs (+8,5%). La diferència clau en ambdues categories és el nivell d'ingressos, sent inferiors els del grup sever. La proposta suposa un descompte en la factura de la llum -del 42,5% en el primer grup i del 57,5% en el segon, un 7,5% menys que l’any anterior- dirigit a pensionistes, famílies nombroses i monoparentals, persones en situació de vulnerabilitat i beneficiaris de l'ingrés mínim vital, tal com explica la companyia elèctrica. Del total de beneficiaris a Sabadell, el 55% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda; el 42%, famílies nombroses; el 2%, pensionistes i, finalment, l'1% restant, beneficiaris de l'ingrés mínim vital.
Segons les darreres dades disponibles de l’Idescat, l’any 2021 hi havia 83.559 llars a tot Sabadell. D’aquesta manera, el 5,8% del total van demanar aquesta ajuda a la companyia el passat 2025. A més, segons les darreres dades oficials de la companyia, des del 2020, quan el nombre de clients registrats era de 2.629, ha crescut més d’un 83% a la capital vallesana. Al conjunt de Catalunya, per la seva banda, el nombre de beneficiaris gairebé s'ha duplicat des del 2020, segons les darreres dades de la companyia, i actualment 161.530 famílies gaudeixen del descompte del bo social respecte a les 87.951 llars que ho feien fa sis anys. Del total de llars catalanes que compten amb el bo social, prop de 72.000 són famílies vulnerables (45%) i les altres 89.500, vulnerables severes (55%).
Segons les dades actualitzades aquesta mes per l'Idescat, la taxa de risc de pobresa o exclusió social a Catalunya era del 24,8% l’any 2025, vuit dècimes més que el 2024. Pel que fa a l'atur a Sabadell, la ciutat va tancar el 2025 amb un descens del 3,2% respecte a l’any anterior i un 9,2% respecte al 2021, fa cinc anys. Cal destacar, però, que l'augment de beneficiaris pot tenir diverses lectures, com que hi ha hagut més demandes perquè se'ls ha concedit o que més famílies ho han conegut, i no hi ha una relació directament proporcional amb la quantitat de famílies amb risc de pobresa a Sabadell en tots els casos.
Com funciona el bo social?
El bo social s'aplica sobre una part de la factura, depenent de les circumstàncies de les famílies, amb l'objectiu de facilitar la vida a les persones amb situació vulnerable. El Govern de l’Estat va establir un mecanisme de finançament del bo social perquè el seu cost sigui assumit per tots els agents del sector elèctric: generació, transport, distribució, companyies comercialitzadors i els consumidors directes. A part, aquesta ajuda emmarca, entre altres, la prohibició de tall de subministrament a totes les persones que hi estiguin acollides. El repartiment del cost entre aquests agents s’estableix anualment pel mateix executiu espanyol. L’Ajuntament és qui emet un document acreditatiu confirmant que el titular es troba en una circumstància especial que dona dret a ser beneficiari del bo social elèctric: discapacitat igual o superior al 33%, víctima de violència masclista, víctima de terrorisme, o dependència.
Com el puc sol·licitar?
Per sol·licitar el bo social, una ajuda destinada a garantir l’accés a l’energia a les llars més vulnerables, els clients d’Endesa han de fer el tràmit a través de la seva comercialitzadora de referència, Energia XXI. La via més àgil és utilitzar els canals digitals, ja sigui mitjançant el web oficial d’Energia XXI o l’aplicació específica EnergiaXXI Bono Social, on també es pot consultar una calculadora virtual que permet comprovar de manera orientativa si es compleixen els requisits. Un cop presentada la documentació requerida, un equip especialitzat revisa que estigui completa i, si cal, sol·licita els documents que faltin. Quan l’expedient està correctament tramitat, s’envia al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que és l’organisme encarregat de validar el compliment dels requisits socioeconòmics. Finalment, Energia XXI comunica al sol·licitant la resolució del Ministeri.