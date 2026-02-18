Preocupació pel “malestar” al barri de Torre-romeu: "Quan no hi passa una cosa, en passa una altra"

“Fa un temps que es nota cert malestar al barri perquè estan havent-hi diversos episodis que no ens agraden”, lamenta Manuel Moya, president de l’Associació de Veïns de Torre-romeu. La setmana passada, un grup de persones van vandalitzar la biblioteca La Serra de Torre-romeu i van trencar-ne els vidres. Des de l’associació veïnal del barri, denuncien que “no és la primera vegada que passa” i exigeixen a l’Ajuntament de Sabadell que “es prenguin mesures” al respecte. La Policia Municipal de Sabadell, per la seva part, assegura que està investigant l’acte per poder identificar els responsables dels actes.
Alguns veïns del barri s’han reunit en més d’una ocasió amb l’Ajuntament per “posar remei” a la situació, segons explica Moya. Tot i això, però, sembla que no hi ha hagut cap canvi i la presència policial no ha incrementat en els darrers mesos, tal com reclamen des del barri. “Quan no és una cosa és una altra, però darrerament ens estem trobant amb molts incidents aquí”, apunta Moya. A part, la seva queixa va dirigida a la sensació que queda al barri en moments com aquests: “Genera molta inseguretat i no volem que la situació empitjori”, comenta. “Per això demanem que la policia estigui més a sobre en aquestes situacions”, agrega.
Aquesta petició se suma al malestar generalitzat d’alguns veïns que temen que l’augment d’actes d’aquestes característiques acabi amb episodis com els del juliol passat al sud de la ciutat. “No rebem ajuda, ens estem trobant molts problemes darrerament i no volem que el barri es degradi”, conclou Moya, visiblement preocupat.