La UAB, la primera universitat catalana amb un mercat de pagès setmanal: "Carbassó no, que no és època!"

Comprar verdures, fruita i productes de la terra no és una activitat restringida als mercats de pagès puntuals en algunes poblacions vallesanes. Un dels grans pols d'activitat de la comarca sumarà setmanalment una desena de parades d’horta i fruita, embotits, formatges i làctics, fleca, olives i mel. Tots seran productors i elaboradors del territori, i configuraran un espai de venda directa. Serà tots els dimecres a la plaça Cívica del campus de Bellaterra de la UAB. La primera universitat catalana que tindrà aquest espai propi de consum.
El Mercat de Pagès de la UAB s'ha estrenat aquesta setmana amb una clara aposta per allò ecològic i de proximitat. Les paradetes s'ubicaran en el cèntric emplaçament de les onze a les quatre de la tarda. La iniciativa és fruit d'una col·laboració entre la UAB, la Xarxa de Consum Solidari i l’Institut Metròpoli. "És molt important que els pagesos que cuiden la terra puguin vendre directament, perquè si no farem agricultura sense pagesos. A l'Autònoma, ens van proposar ser-hi. Això permet que la comunitat universitària rebi productes sans i que els pagesos es quedin amb els beneficis directament", destaca Xavier Montagut, economista i coordinador de la Xarxa de Consum Solidari. Els mercats de pagès ecològics i de proximitat tenen lloc en diferents punts de Barcelona i altres localitats. Ara, aquesta fórmula s'acosta a estudiants, professorat, investigadors i personal d’administració i serveis. "Té una part d'educació en el consum dels joves. Ens interessa tant el producte que venem com la conversa amb l'estudiant i el debat que es pot generar", afegeix Montagut. De fet, la presència dels paradistes anirà acompanyada d'actes i conferències com el que ha tingut lloc en la inauguració.
La presentació en societat ha comptat la presència de noms com el vicerector de Campus i de Sostenibilitat de la UAB, Xaveri Gabarrell, i la investigadora de l’Institut Metròpoli, Laura Calvet. També ha visitat l'espai el rector Javier Lafuente i altres professionals i docents, que no han dubtat a tastar diferents aliments i endur-se alguna bossa carregada a casa. "L'Autònoma sempre és diferent. Tenim una plaça del poble per on passen més de 30.000 persones al dia i ho hem d'aprofitar. A la UAB formen persones. En Dret, Medicina... Però també en com es produeixen els aliments. Hem treballat molt temps per aconseguir reunir aquest grup que vindrà regularment. Aquí hi ha des d'embotit fins a ratafia. El més important és formar. Fer entendre, per exemple, què significa pagar un euro més per un enciam", deia Lafuente sobre l'impacte social de la iniciativa.
L'ambient era festiu i els paradistes destacaven la bona acollida en les primeres hores. No ha faltat un tast col·lectiu de calçots dels pagesos participants en el mercat. "Anàvem cap a la Vila i ens ho hem trobat. Si vull un mercat, vaig fins a Sabadell o he de comprar al Mercadona. Tenir-ho aquí és fantàstic", deia la Júlia Ramis, estudiant de Física. "No sabíem que es feia; hem vist les carpes i ens hi hem acostat. Ara comprarem unes olives i una mica de mel", afegia l'Andrea Sanz. Algun venedor ja ha fet pedagogia amb els més despistats. "Carbassó no n'hi ha, que no és temporada", advertia un d'ells. "Els mercats de pagès es fan en diferents llocs. Ser aquí és una manera de mostrar que hi som. Nosaltres venim de Castellar, estem aquí al costat", puntualitzava Dani Sagrera, acostumat a això de tractar amb la clientela.
Recentment, la universitat vallesana va aprovar la constitució de la Taula Alimentària de la UAB. Aquest ens consultiu de participació té per objectiu orientar la política d’hàbits alimentaris saludables i sostenibles de la UAB, així com facilitar la comunicació entre diferents col·lectius de la comunitat universitària i l’entorn alimentari. La institució referma així el seu compromís amb la salut i el benestar del seu teixit social, un objectiu desenvolupat al Pla Campus Saludable i Sostenible per al període 2023-2027 (Campus SiS). Omplir el carretó amb enciam, una ampolla d'oli i una barra de pa ja es pot fer en sortir directament de la facultat.