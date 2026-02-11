Més de tres dècades esdevenint la capital dels pallassos: "Sempre hem apostat pel teatre familiar"

La Pallassada celebrarà els dies 21 i 22 de febrer la seva XXXII edició al Teatre Ateneu de Cerdanyola, consolidant-se com una de les cites culturals de referència en el món del teatre familiar. El festival està organitzat per Bambalina, amb el suport de l’Ajuntament, i oferirà dues propostes de clown pensades per a públics de totes les edats. "Vam néixer fa 45 anys. Sempre hem volgut programar teatre familiar. Sobretot, un teatre transmissor de valors, majoritàriament en català", explica Elvi Vila, presidenta de l'entitat. Sorgits del Grup Rialles, la funció de la colla local ha canviat amb el pas del temps, sense perdre l'essència. "Avui, les famílies van molt més al teatre. I molts cops no s'esperen a tenir una companyia al municipi; es desplacen per a veure'ls". Un fet que afegeix dificultat a l'hora de trobar opcions atractives i noves per als veïns.
L’edició del 2026 s’obrirà el dissabte 21 de febrer, a les sis de la tarda, amb l’espectacle Amb P de pallasso, de la cia. Sabanni. Es tracta d’una proposta que trenca la quarta paret i estableix un diàleg directe entre el públic i el pallasso, a través de situacions d’humor i bogeria. L’espectacle combina números de màgia i clàssics del clown, reinterpretats amb una mirada actual. El muntatge inclou música en directe del pianista Joan Vallcorba i una posada en escena que reforça el caràcter proper i viu de l'obra. L’endemà, diumenge 22 de febrer, a les dotze del migdia, La Pallassada continuarà amb l’espectacle Gromic, la tendresa del riure, a càrrec de la cia. Gromic. En aquest muntatge, el públic és convidat a retrobar-se amb un món on la senzillesa esdevé màgica, de la mà d’un rodamon i una audiència clarament interactiva.
La intenció sempre ha sigut acostar l'art a través d'una figura de vegades estigmatitzada. "Ens vam adonar que hi havia molts espectacles de pallasso que potser no entraven a la temporada estable. És molt difícil en les 32 edicions portar artistes nous, que no hagin vingut. És un repte. Per això, la tipologia d'espectacle pot ser més de circ o altres disciplines. Aquest any portem un pallasso ja conegut al poble, Sabanni, més clàssic, que transcendeix en el temps. Juga molt amb el públic. I, després, el Gromic, que no ha vingut mai a Cerdanyola. És un pallasso una mica diferent. Molt dedicat a parlar sobre els sentiments i com portar les emocions", avança. Els preus de les entrades per a ambdós espectacles són de 5 euros per a infants de 3 a 12 anys i 7 per a adults. Els tiquets es poden adquirir en línia i a la taquilla del Teatre Ateneu una hora abans de l’espectacle.
Bambalina és una entitat amb una àmplia trajectòria en l’àmbit de l'entreteniment, reconeguda per la seva tasca de promoció de les arts escèniques adreçades al públic familiar. A més d’organitzar una programació estable d’espectacles familiars (un al mes), impulsa iniciatives de gran rellevància com el Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil de Cerdanyola. L'objectiu d'aquesta nova entrega és omplir les 400 butaques. "Tenim un públic molt fidel i sap quins espectacles hi ha a l'agenda", destaca Vila. Amb tot, la fórmula de l'èxit no és fàcil de repetir. "Estem formats per voluntaris i com totes les entitats tenim moments baixos. Però sempre anem a mirar les propostes abans de portar-les al municipi. Quan es porten grans produccions, molt públic hi va pel fet de ser una gran producció. Però també volem tenir formats més petits i menys coneguts. Propostes noves, amb titelles, dansa, màgia...", tanca sobre la filosofia que perdura tres dècades després.