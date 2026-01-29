En estat crític una estudiant que va patir una indisposició mentre nedava a la piscina de la UAB

Una estudiant estrangera està ingressada en estat crític després de patir una indisposició mentre nedava a la piscina del Servei d’Activitat Física (SAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat els Mossos a l'ACN. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets, que van tenir lloc dissabte.\r\n\r\nLa jove era a la piscina amb altres persones i, de sobte, es va començar a trobar malament mentre nedava. Segons fonts de la investigació, els fets no presenten indicis de criminalitat i, a hores d'ara, no es treballa amb la hipòtesi d'una negligència o mala praxi. El pronòstic de la noia és reservat.\r\n