Geoskop, la startup sabadellenca que preveu el clima a 20 anys vista, s’alia amb l’energètica italiana Plenitude

La startup tecnològica Geoskop, amb seu a Sabadell, ha arribat a un acord amb l’empresa energètica italiana Plenitude, del grup Eni, per proporcionar els seus serveis de previsió de condicions climàtiques a diversos parcs eòlics i solars repartits entre Europa, els Estats Units i l’Àsia central. La companyia sabadellenca fa ús de grans volums de dades climàtiques combinades amb algoritmes propis per estimar l’evolució del vent, la temperatura o la irradiació solar amb fins a vint anys d’antelació.
El seu objectiu és donar suport i ajudar les empreses energètiques a prendre decisions més informades sobre inversions i gestió d’actius en un context marcat per la incertesa climàtica. Segons el CEO i fundador de Geoskop, Joan Saladich, encara avui moltes decisions industrials es prenen sense integrar adequadament el factor climàtic: "Avui dia es continuen prenent decisions d’inversió i de gestió sovint sense tenir en compte els possibles riscos que suposa l’impacte futur de la climatologia".
Saladich defensa que la incorporació d'aquestes variables esdevé fonamental per assolir una millor planificació energètica. En aquest sentit, apunta que les previsions desenvolupades per la startup "contenen la tendència del canvi climàtic que estima la ciència i obtenen una precisió predictiva més elevada que no pas utilitzant la climatologia històrica".
La participació de Geoskop a l’Open Innovation Challenge del Mobile World Congress ha estat essencial per poder reforçar el projecte, aquesta iniciativa impulsada per ACCIÓ (l’agència per al creixement empresarial de la Generalitat) ha estat fonamental per consolidar les relacions amb Plenitude.
“L’Open Innovation Challenge és molt útil perquè les grans multinacionals hi van disposades a escoltar, per això hi continuem anant cada any perquè sempre hi ha empreses interessants a qui presentar les nostres solucions”, destaca Saladich.
Geoskop també està desenvolupant una plataforma pròpia anomenada RADS, pensada per gestionar de manera més eficient els estudis de recurs eòlic i solar. Segons el CEO, aquesta eina permet oferir informació tant als tècnics com als responsables de gestió: “Mitjançant la plataforma podem oferir les dades de valor als tècnics, però també una visualització de dades de negoci útil per a la gestió”.
Fundada l’any 2020 i amb un equip fix de tres persones, l'empresa emergent sabadellenca ja ha treballat amb empreses com Naturgy, Statkraft, Ignitis Renewables, Forces Elèctriques d’Andorra o la catalana Fluidra.