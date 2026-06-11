Cambra Sabadell organitza una missió comercial a Singapur i Malàisia, dos mercats estratègics per a l'empresa exportadora

En el marc del Pla d'Acció Internacional 2026 (PAI'26) del Consell de Cambres de Catalunya i d'Acció, la Cambra de Comerç de Sabadell ha organitzat una Missió Comercial a Singapur i Malàisia, que se celebra entre els dies 8 i 12 de juny de 2026 amb l'objectiu de facilitar la internacionalització de les empreses participants i reforçar la seva presència als mercats del sud-est asiàtic.
La missió dirigida i coordinada pel cap de promoció de comerç internacional de la Cambra de Comerç, Vicenç Vicente, té un caràcter multisectorial i compta amb la participació de quatre empreses dels sectors de l'alimentació i les begudes, la metal·lúrgia, seguretat documental i la cosmètica.
Per a la preparació de les agendes comercials, la Cambra de Comerç ha comptat amb la col·laboració de l'Oficina Exterior de Catalunya a Singapur, que ha coordinat la identificació de potencials socis comercials i distribuïdors. Durant les cinc jornades de treball, les empreses participants mantindran reunions amb prop de 35 empreses i organitzacions dels dos països, amb l'objectiu d'establir contactes comercials i explorar noves vies de col·laboració.
Singapur s'ha consolidat com un dels principals hubs logístics, financers i comercials d'Àsia, amb una economia altament internacionalitzada i una gran capacitat d'importació de productes de valor afegit. La seva posició estratègica el converteix en una excel·lent plataforma d'accés als mercats de l'ASEAN, una regió amb més de 680 milions de consumidors.
Per a les empreses exportadores catalanes, Singapur ofereix oportunitats especialment rellevants en sectors com l'alimentació gourmet i les begudes, la cosmètica prèmium, les tecnologies industrials, els equips per a la manufactura avançada i les solucions innovadores per a la indústria.
Per la seva banda, Malàisia destaca per la seva economia diversificada, el creixement sostingut de la seva classe mitjana i el desenvolupament dels sectors industrial i manufacturer. El país presenta una demanda creixent de maquinària i equips industrials, productes alimentaris d'alta qualitat, ingredient especialitzats, cosmètica i productes relacionats amb la seguretat documental i les noves tecnologies.
A més, tots dos mercats ofereixen un entorn favorable per a la implantació d'aliances comercials, acords de distribució i projectes de cooperació empresarial que poden facilitar l'expansió de les emrpeses catalanes a altres països del sud-est asiàtic.