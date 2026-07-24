Banc Sabadell guanya 971 milions d'euros fins al juny i anuncia una nova recompra d'accions de 331 milions

El Banc Sabadell va obtenir un benefici net de 971 milions d'euros durant el primer semestre del 2026, una xifra un 0,5% inferior a la del mateix període de l'any passat. Es tracta dels últims resultats que inclouen l'aportació de la filial britànica TSB, venuda definitivament al Santander l'1 de maig. El Banc Sabadell farà aquest divendres al matí una roda de premsa per explicar els resultats, la primera del nou conseller delegat, Marc Armengol. Ha assegurat que "aquests resultats confirmen la fortalesa del nostre projecte" i ha defensat que els ingressos "continuaran augmentant en els pròxims trimestres gràcies al fort impuls de l'activitat comercial"
Sense tenir en compte TSB, el benefici del semestre se situa en 892 milions d'euros. Si també s'exclouen els resultats extraordinaris, el benefici recurrent és de 691 milions, un 14,1% menys que fa un any, tot i que un 8,4% superior al registrat durant el primer trimestre. En el segon trimestre, el banc va guanyar 608 milions d'euros, un 14,3% més que en el mateix període de l'any anterior.
L'entitat destaca que l'activitat comercial ha impulsat una millora dels ingressos durant el segon trimestre. Sense comptar TSB, el marge d'interessos va arribar als 1.774 milions d'euros entre gener i juny (-2%), mentre que les comissions es van situar en 643 milions (-0,9%). Tot i la caiguda interanual, totes dues magnituds van créixer respecte al primer trimestre, amb augments del 3,4% i del 4%, respectivament. Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos i comissions) van assolir els 2.417 milions d'euros en el semestre, un 1,7% menys que fa un any, però el banc subratlla que en el segon trimestre van augmentar fins als 1.230 milions, un 3,6% més que en el primer, una tendència que preveu mantenir durant la resta de l'any.
Més crèdit i menys morositat
La venda de TSB ha generat unes plusvàlues netes de 322 milions d'euros. Al mateix temps, els comptes incorporen un impacte de 88 milions d'euros pel pla de prejubilacions a Espanya, que, segons l'entitat, permetrà reduir costos en els pròxims exercicis.
En l'àmbit comercial, el crèdit viu va créixer un 5,5% interanual fins als 125.200 milions d'euros, mentre que els recursos de clients van augmentar un 6,4%, fins als 188.110 milions. La nova producció de crèdit també va accelerar-se durant el segon trimestre, especialment en empreses, hipoteques i préstecs al consum. En hipoteques, el crèdit viu se situa en 40.200 milions d'euros; i en crèdit al consum es registren 5.600 milions d'euros.
Pel que fa a la qualitat dels actius, la ràtio de morositat va baixar fins al 2,47%, davant del 2,55% del trimestre anterior, mentre que el cost del risc es va mantenir en 40 punts bàsics.
Nova recompra d'accions
Coincidint amb la presentació dels primers resultats del nou conseller delegat, Marc Armengol, el consell d'administració també ha anunciat una nova recompra d'accions pròpies per un import màxim de 331 milions d'euros, després d'haver abonat al maig el dividend extraordinari derivat de la venda de TSB. El programa començarà previsiblement la setmana vinent, un cop rebut el vistiplau del Banc Central Europeu.