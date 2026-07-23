El grup internacional Everfield adquireix una empresa tecnològica de Sabadell

Moviment empresarial d’impacte a Sabadell. Aquesta setmana s’ha tancat l’adquisició de l’empresa tecnològica sabadellenca Playoff per part d’Everfield, un grup internacional especialitzat en programari controlat pel fons d’inversió nord-americà Aquiline Capital Partners, amb seu a Nova York. En els darrers tres anys, Everfield ha incorporat més de quaranta empreses de software a Europa, consolidant una estratègia de creixement basada en la compra de tecnològiques.
Playoff és una empresa especialitzada en el desenvolupament de programari per a la gestió d’associacions, clubs esportius, federacions i acadèmies. A més, la companyia ha incorporat eines basades en la intel·ligència artificial per millorar els seus serveis. “Playoff sempre ha crescut a poc a poc: sense inversió externa, de manera independent i posant els clients al centre durant gairebé dues dècades. El que ens va convèncer d’Everfield és que no hem de renunciar a res d’això: mantenim la marca, l’equip i la nostra manera de treballar, amb el suport necessari per elevar encara més el llistó en pagaments, intel·ligència artificial i ritme d’innovació”, afirma Rubén Celada, CEO de Playoff.
Així doncs, l’adquisició per part d’Everfield no canviarà la forma de treballar. De fet, es mantindrà la marca i l’equip, amb la seva seu a la ciutat, però amb un impuls que no afectarà els clients i que anirà destinat a millorar la infraestructura i recursos. “Vam començar a casa, fa divuit anys, i seguim aquí. Aquesta nova etapa la comencem amb la mateixa il·lusió del primer dia”, diu Celada.
En la cartera de la companyia destaca la presència d’entitats representatives de la ciutat com la UES, el Motor Club, l’OAR Gràcia, el Teatre Sant Vicenç, l’Associació Gent Gran o la Fundació Belles Arts, entre altres. “Que les entitats de la teva pròpia ciutat, algunes amb més de cent anys d’història, confiïn en tu per gestionar el seu dia a dia és una de les coses que més orgull ens fa. Sabadell no és només on som: és d’on som”, afegeix.
Amb una firma sabadellenca assessorant l'operació
El moviment ha comptat amb l’assessorament de Raul Costa, de Rote Capital, una firma sabadellenca especialitzada en fusions, adquisicions i captació d’inversió per a empreses tecnològiques, mentre que RCD n’ha fet l’acompanyament legal. L’adquisició posa de manifest el renovat interès dels grans grups internacional pel sector del programari i, especialment, per companyies capaces de mantenir un creixement sostingut i una alta capacitat de generar beneficis.