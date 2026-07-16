El Gremi de Mobilitat alerta que el futur del sector demana nous professionals

La manca de professionals sent el principal maldecap del sector de l’automoció. Aquest va ser un dels missatges que el president del Gremi de Mobilitat, Jaume Llop, va voler traslladar durant el Sopar de Sant Cristòfol, celebrat divendres passat a la seu de l’entitat, al Centre Metal·lúrgic.
Davant de més d’un centenar de representants d’empreses, del sector empresarial i associats, Llop va advertir que, més enllà dels avenços tecnològics que viu la mobilitat, “el nostre gran repte són les persones” i va defensar que el futur del sector demana garantir el relleu generacional i atraure nous perfils cap a una professió en plena transformació.
El president del Gremi va defensar que els tallers i concessionaris d’avui poc tenen a veure amb la imatge tradicional que encara conserva part de la societat. Va recordar que els vehicles incorporen cada vegada més tecnologia, fet que obliga les empreses a incorporar perfils altament qualificats. “Aquest ja no és el sector que molts imaginen. És molt millor”, va afirmar, abans de reivindicar la necessitat d’acostar aquestes professions als joves i posar en valor unes carreres que ofereixen estabilitat laboral i recorregut professional.
Llop també va voler posar en valor el pes econòmic de la mobilitat. Va recordar que darrere de cada desplaçament hi ha una extensa xarxa de concessionaris, tallers, mecànics, assessors i empreses que fan possible que persones i mercaderies es moguin cada dia. “La mobilitat és una de les expressions més grans de la llibertat”, va afirmar, reivindicant un sector que, segons va dir, sovint treballa “entre bastidors”, però que resulta imprescindible perquè l’activitat econòmica i els serveis essencials continuïn funcionant.
Alhora, l’empresari sabadellenc també va defensar que la digitalització i la intel·ligència artificial s’han de veure com una oportunitat per reforçar la competitivitat de les empreses. Va assegurar que aquestes eines ajudaran a optimitzar processos i a oferir un servei més eficient, però va subratllar que “la tecnologia no substituirà la confiança”, sinó que permetrà dedicar més temps a l’assessorament i a l’atenció dels clients.
El Sopar de Sant Cristòfol també va servir per reconèixer la trajectòria de diverses persones vinculades al món de l’automoció. Valentí Arboix i Fabià Mirón van rebre un homenatge per la seva trajectòria professional; Joan Aurés, pel seu compromís amb la formació, i Isabel García, per la seva vinculació amb el teixit empresarial.