Les pimes del Vallès Occidental guanyen pes als Premis Pimec amb el 16% de les candidatures

El teixit empresarial del Vallès Occidental torna a situar-se entre els més destacats de Catalunya als Premis Pimec. Segons ha informat la patronal, les empreses de la comarca representen el 16% de les 130 candidatures finalistes de la 39a edició d'uns guardons que reconeixen les iniciatives empresarials més rellevants desenvolupades al país durant el 2025.
La xifra posa de manifest el pes de les petites i mitjanes empreses vallesanes dins del conjunt de l'economia catalana i arriba en una edició que ha registrat un lleuger increment de participació. En total, s'han presentat 130 candidatures finalistes, un 2% més que l'any passat.
El jurat, integrat per 22 representants dels àmbits institucional, empresarial i econòmic, ja ha deliberat les empreses guanyadores en una reunió celebrada al Palau de la Música Catalana. Els noms dels premiats es donaran a conèixer el pròxim 30 de setembre durant la gala que tindrà lloc al Palau Sant Jordi.
El president de Pimec al Vallès Occidental, Xavier Pujol, considera que la presència de les empreses de la comarca entre les finalistes evidencia la fortalesa del teixit productiu local. En aquest sentit, destaca que les candidatures "reflecteixen la capacitat de les nostres pimes per innovar, adaptar-se als reptes i generar valor des de sectors estratègics per a l'economia". També subratlla que aquests reconeixements permeten posar en relleu "l'esforç i el compromís" d'unes empreses que contribueixen a reforçar la competitivitat, crear ocupació i impulsar el desenvolupament econòmic i social.
Els Premis Pimec distingeixen anualment les millors iniciatives empresarials en diferents categories. En aquesta edició s'atorgaran guardons a la Pime més Competitiva —en les modalitats de microempresa, petita empresa i mitjana empresa—, així com a la Qualitat Lingüística Empresarial i als Valors al Compromís Social Empresarial.
Pel que fa al perfil de les candidatures, gairebé el 41% corresponen a la categoria de petita empresa, que concentra el volum més elevat de participants. Les microempreses representen el 27,3% de les candidatures; la categoria de mitjana empresa, el 15,1%, i el Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial, el 16,7%.
Per sectors, la indústria continua sent el principal motor de les candidatures, amb un 15,4% del total, seguida del comerç (10%), els serveis (9,3%) i la construcció (6,2%).
La gala de lliurament dels premis mantindrà, un any més, el seu vessant solidari. Les aportacions dels assistents es destinaran al programa Emppersona de la Fundació Pimec, una iniciativa que dona suport a empresaris i treballadors autònoms que afronten processos de reemprenedoria després d'un tancament o dificultats empresarials.