Pedro Fondevilla, nou CEO de Yomovo

El grup de mobilitat nascut de la fusió de les companyies sabadellenques Vallescar Automoció i Grup Maas, Yomovo, ha anunciat el nomenament de Pedro Fondevilla Martínez com a nou CEO, amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2026.
Fondevilla s’incorpora amb més de 20 anys de trajectòria en el sector de l’automòbil, desenvolupada en companyies com Volkswagen, Seat / Cupra, Nissan i Renault, i assumeix el lideratge del grup “amb l’objectiu d’impulsar la seva expansió, acompanyar la recent fusió, accelerar la digitalització i refermar la seva posició entre els principals operadors de mobilitat d’Espanya”, apunten des de la companyia.
Fins a la seva incorporació a Yomovo, Fondevilla era director general de Seat i Cupra a Volkswagen Group France, on va aconseguir un creixement des de la seva arribada. Prèviament, va ser global director de sales planning, pricing i producte a la seu central de Seat i Cupra, i director general d’ambdues marques a Portugal (SIVA/ Porsche Holding Salzburg). La seva carrera inclou diferents posicions directives a Volkswagen Group Espanya i Renault / RCI Banque.
És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona i compta amb un programa de Màrqueting Management per Esade Business School. “És un privilegi assumir aquest repte en un moment tan decisiu, i la meva prioritat serà acompanyar tot l’equip humà del grup per seguir oferint als nostres clients la millor experiència de mobilitat, mentre avancem en digitalització, sostenibilitat i creixement rendible”, apunta Pedro Fondevilla.