Coptering s’estrena al Tour de França

La companyia amb seu a l’Aeroport de Sabadell Coptering, especialitzada en vols xàrter, treballs aeris i formació per a pilots d’helicòpters, ha estat l’escollida per aportar dues aeronaus a la cobertura del Tour de França.
En concret, i durant les pròximes tres setmanes de competició, els helicòpters de l’empresa sabadellenca seran els encarregats de cobrir la retransmissió televisiva des de l’aire de la ronda francesa per aquesta i la següent edició. “És la primera vegada que oferim els nostres serveis per al Tour de França i per a nosaltres és una molt bona notícia: els clients valoren la nostra forma meticulosa de treballar i la cura de les aeronaus”, apunten fonts de Coptering.
L’empresa destaca, a més, que els helicòpters destinats a aquesta operació disposen de les característiques necessàries per sobrevolar zones poblades, una exigència imprescindible per seguir una cursa que travessa nombroses ciutats i municipis. “Aquest tipus de cobertures exigeixen unes característiques específiques i disponibilitat absoluta dels aparells”, afegeixen.
Aquesta, però, no és la primera vegada que Coptering participa en grans esdeveniments esportius internacionals. La companyia acumula diverses edicions de La Vuelta a Espanya, on no només facilita els helicòpters sinó també els seus pilots. Més recentment, també ha intervingut en la cobertura dels Jocs Olímpics d’hivern de Cortina d’Ampezzo, reforçant la seva especialització en operacions aèries vinculades a retransmissions televisives de gran format.
Pilots de Grècia
Aquesta projecció internacional conviu amb una altra de les grans línies de negoci de l’empresa: la formació de pilots. Actualment, Coptering està instruint un grup de vuit pilots grecs en el marc de l’acord signat amb l’OTAN, per a la formació com a pilots d’helicòpter dels exèrcits i cossos de seguretat dels països membres de l’organització. En aquesta promoció, s’està formant a Sabadell la que es convertirà en la primera dona pilot de la policia grega.