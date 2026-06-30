L’ocupació creix a tots els barris de Sabadell

Sabadell millora en l’índex socioeconòmic territorial (IST), que concentra en un sol valor la informació de sis indicadors –2 de situació laboral, 2 de nivell educatiu, 1 d’immigració i 1 de renda, aquest darrer, però, amb dades no disponibles del 2024–. Amb un valor de referència per a Catalunya igual a 100, la ciutat té un índex de 97,7, segons les dades d’Idescat publicades divendres passat referents al 2024.
D’entre els indicadors, destaquen les bones dades en matèria d’ocupació: segons l’IST, la població sabadellenca ocupada va créixer, de mitjana, un 0,5% respecte del 2023, a les 22 agrupacions censals de Sabadell –unitats territorials amb un màxim de 20.000 habitants–, que comprèn les persones amb ocupació de 20 a 64 anys. Malgrat el creixement arreu de la ciutat, continuen havent-hi diverses realitats: mentre a l’agrupació censal Centre, Ajuntament-Maristes, 3 de cada 4 residents tenen feina (75%), aquest percentatge es redueix a Can Puiggener, on pràcticament la meitat dels residents no tenen feina (45,7%), segons les darreres dades referents a l’any 2024.
Pel que fa a la població estrangera procedent de països de renda baixa o mitjana, l’índex socioeconòmic territorial també evidencia diferències entre agrupacions censals. Mentre que a Can Llong-Castellarnau aquest col·lectiu representa el 4,2% de la població, i al Centre-Escola Pia-Hostafrancs el 6,1%, el percentatge s’eleva fins al 26,6% a Can Puiggener. També presenten valors destacats Campoamor-Espronceda (23,4%) i la Creu de Barberà Est-les Termes (21,5%).
Un altre dels indicadors que recull l’IST és el nivell educatiu. En aquest cas, el percentatge de població amb estudis baixos també varia segons l’agrupació censal. Als barris del Centre, aquest indicador se situa al voltant del 7% de la població, mentre que a Can Puiggener arriba al 22,5%.