Anytime Fitness obrirà el seu tercer gimnàs a Sabadell

La cadena de gimnasos Anytime Fitness obrirà aquesta tardor el seu tercer centre a Sabadell, tal com ha anunciat la companyia. El nou espai, que s’ubicarà al barri de Can Llong, ocuparà una superfície de 500 m2 i estarà obert les 24 hores del dia tots els dies de l’any. Des de la companyia apunten que hi haurà zones de càrdio, força, pes lliure, entrenament funcional i un espai destinat a la recuperació muscular.
El nou club serà gestionat per Montserrat García, Sebastián Buendía i Ferran Cabané, distingits enguany com els millors franquiciats d’Anytime Fitness a Espanya, juntament amb David López Sánchez. “Creiem que aquesta ubicació reuneix totes les condicions perquè Anytime Fitness tingui una gran acollida. L’objectiu és obrir amb una base sòlida de socis i construir una comunitat forta des del primer dia”, assenyala el sabadellenc Ferran Cabané.
Per la seva part, el director general d’Anytime Fitness Iberia, Tim Devereaux, apunta que “Montserrat, Sebastián i Ferran representen el perfil de franquiciat que la companyia vol continuar incorporant a la seva xarxa. Són emprenedors compromesos amb la millora contínua, amb l’experiència dels seus socis i amb un creixement sostenible a llarg termini. El fet que hagin decidit obrir un segon club, juntament amb en David, només dos anys després d’inaugurar el primer a Caldes de Montbui, demostra la confiança que dipositen en el nostre model de franquícia i el potencial de creixement que Anytime Fitness continua oferint a Espanya”.
L’obertura també comportarà la creació inicial d’entre sis i vuit llocs de treball, amb la previsió d’ampliar la plantilla a mesura que augmenti el nombre d’abonats. Amb aquest nou club, Anytime Fitness arribarà als 33 centres a Catalunya i als 53 a Espanya, on preveu superar la seixantena d’establiments abans d’acabar l’any.