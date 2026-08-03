L’OETE de Pimec Vallès Occidental assessora un centenar d’empreses sobre transició energètica

L’Oficina Empresarial de Transició Energètica (OETE) de Pimec Vallès Occidental ha assessorat més de 100 empreses i persones autònomes del territori en el seu primer any de funcionament, consolidant-se com un recurs de referència per a les pimes que volen reduir els costos energètics, millorar la seva competitivitat i avançar cap a models de producció més sostenibles.
El servei, cofinançat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha atès rop de 500 consultes i ha contribuït a mobilitzar més de 60 oportunitats empresarials en eficiència energètica, autoconsum fotovoltaic, mobilitat elèctrica i comunitats energètiques. L’oficina, segons defensen des de la patronal, acompanya les empreses a superar les barreres més habituals: la manca de temps i dades, els dubtes sobre la rendibilitat, la complexitat normativa i la tramitació d’ajuts.
Des de Pimec Vallès Occidental subratllen que la transició energètica s’està convertint en una decisió de competitivitat empresarial. El Vallès Occidental és la comarca que més contribueix al VAB industrial català, amb un 15,3%, i la que compta amb més polígons industrials de Catalunya (130), segons dades comarcals. Aquesta realitat la situa com una de les que concentra major potencial d’estalvi energètic certificable i retribuïble a través dels Certificats d’Estalvi Energètic (CAE).
El responsable de l’OETE a la comarca, Màrius Vallès, destaca que “la transició energètica no és una carrera individual, és un projecte col·lectiu que necessita que les pimes del Vallès Occidental prenguin la iniciativa”. Vallès també posa en valor el paper de l’OETE com a eina que “acompanya les pimes perquè no perdin aquesta oportunitat per manca de temps, dades o orientació tècnica”.