Torre-romeu, un agost sense refugis climàtics: un dels barris més aïllats de Sabadell es queda sense espais per combatre la calor

Torre-romeu afronta aquest agost una situació que molts veïns consideren injusta i preocupant: el barri passarà tot el mes sense cap refugi climàtic disponible. Tant el centre cívic del barri com la biblioteca de la Serra romandran tancats fins al 31 d'agost, de manera que desapareixen els dos principals espais públics on els residents podien refugiar-se de les altes temperatures.
Hem parlat amb diversos veïns de Torre-romeu per conèixer de primera mà com viuen aquesta situació.
"Tothom té dret a un lloc on refugiar-se"
Antonio Cano lamenta que el barri hagi perdut precisament els dos espais que feien aquesta funció. Explica que, especialment per a la gent gran, el tancament és un cop molt dur.
Segons comenta, "a l’estiu hi ha persones que necessiten sortir de casa una estona i estar en un lloc fresc. Ara mateix no tenen on anar". Per a ell, els refugis climàtics haurien de ser un servei bàsic, igual que ho són en altres barris de la ciutat. Cano es pregunta per què Torre-romeu és l’únic barri que es queda sense aquest recurs: "No entenc com pot ser que a la resta de Sabadell hi hagi espais oberts i aquí no. Sembla que el barri estigui una mica oblidat".
També denuncia altres mancances de l’espai públic. Explica que a la zona de Can Roqueta s’han retirat bancs on abans la gent podia seure a la fresca: "Abans hi havia bancs per descansar i ara pràcticament no n’hi ha. Són petits detalls que fan la vida més difícil, sobretot quan fa tanta calor". Quan pot, ell intenta escapar de les temperatures més altes anant a la piscina o a la platja, però reconeix que aquesta no és una opció accessible per a tothom.
Sense alternatives
Caridad Fernández parla sobretot de la gent gran del barri. Coneix moltes persones de la seva edat que passaven les tardes al centre cívic perquè allà hi trobaven frescor, companyia i activitats. "Hi anaven a passar la tarda tranquil·lament. Cadascuna s’emportava el que li agradava fer: ganxet, brodat, costura… Era una manera d’estar fresques i de no sentir-se soles", explica.
Ella mateixa hi havia anat en diverses ocasions i recorda l’ambient quotidià que s’hi creava. Ara, diu, aquest espai ha desaparegut de cop: "Ara no sabran ni com passar la tarda". Entén que els equipaments puguin tancar per vacances, però considera que s’hauria d’haver previst una alternativa per als mesos de més calor.
"La calor és un problema de tot el barri"
Laureano Zamora també creu que Torre-romeu necessita urgentment un espai habilitat com a refugi climàtic. “Seria bo que hi hagués un lloc on la gent pogués refugiar-se durant les hores més fortes del dia i no passar-ho tan malament”, afirma. Ell treballa moltes hores conduint un camió amb aire condicionat i, per això, passa menys temps a casa durant el dia. Així i tot, insisteix que la seva situació personal no canvia el problema de fons.
"Jo tinc la sort de treballar amb aire i a casa tinc un aparell petit a l’habitació, però això no és la realitat de molta gent del barri", explica. Segons Zamora, hi ha famílies i persones grans que passen moltes hores en habitatges calorosos i sense prou recursos per refrigerar-los. Per això defensa que el debat va més enllà dels casos individuals: "La calor afecta tothom. No és només una qüestió personal; és un problema del barri".