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Dos arrestats per una ordre de detenció pendent en un control rutinari a la plaça d'Espanya

Sabadell

Els Mossos van detenir els dos joves identificats a Sabadell

  • Els Mossos detenen dues persones a tocar de la plaça d'Espanya de Sabadell -
Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 09:33

Dos joves van ser detinguts dijous a primera hora de la tarda a tocar de la plaça d'Espanya de Sabadell. Una unitat dels Mossos d'Esquadra que patrullava la zona va identificar els dos individus. Les comprovacions van permetre detectar que ambdós tenien una ordre de detenció pendent. Segons expliquen fonts policials, el requeriment pendent va fer que passessin a disposició judicial. 

  • Els Mossos detenen dues persones a tocar de la plaça d`Espanya de Sabadell
  • Els Mossos detenen dues persones a tocar de la plaça d`Espanya de Sabadell
  • Els Mossos detenen dues persones a tocar de la plaça d`Espanya de Sabadell

 

 

 

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