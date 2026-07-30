Reclamen una oficina per captar paradistes abans de l’obertura del futur Mercat de Campoamor

Les màquines ja han començat a enderrocar l’antic Mercat de Campoamor, també conegut com a Merca80. Un equipament que s'erigia l'any 1982 en un terreny de 2.400 metres quadrats i que va arribar a tenir una quarentena de parades en funcionament. Aviat no quedarà ni l'esquelet del mercat que naixia ara fa 44 anys i s'aixecarà un nou edifici que unirà diferents propostes: parades comercials, un supermercat i espai per a entitats. Una fita que des de l'associació del Poble del Sud reivindiquen: "Els veïns han tingut el seu paper en la transformació del projecte", assegura Ramón Giménez, des de l'entitat. I aprofita aquest nou escenari per reclamar mesures que garanteixin l’èxit del futur mercat, des de la captació de paradistes fins a la preservació de la memòria del barri.
L’inici de les obres del futur Mercat de Campoamor no tanca el debat: l’entitat veïnal considera que ara s’obre una nova etapa i ha aprofitat l’arrencada dels treballs per posar sobre la taula noves propostes perquè l’equipament “funcioni des del primer dia”. El repte ara és un altre: garantir que el mercat obri amb activitat i que es faci "amb els acords als que vam arribar amb el govern". Per això reclama que l’Ajuntament assumeixi "un paper més actiu" en la captació de paradistes i proposa habilitar una oficina permanent d’informació i assessorament al Centre Cívic Rogelio Soto. L’objectiu és acompanyar les persones interessades a obrir una parada i començar aquesta feina abans que finalitzin les obres. “L’èxit del mercat no dependrà només de construir l’edifici, sinó d’aconseguir que estigui ple de vida”, defensa Giménez, que considera que "el consistori disposa d’eines per afavorir el comerç de proximitat". Segons asseguren des de l'entitat, hi ha pràcticament una trentena de persones interessades en fer negoci al mercat, alguns d'ells comerciants que ja tenen recorregut i volen créixer també al mercat.
Una altra de les propostes passa per donar protagonisme a la memòria del barri. L’entitat planteja que el futur espai cultural incorpori un espai expositiu dedicat a la història del Mercat de Campoamor, a l’evolució dels barris del sud i al procés de participació ciutadana que ha desembocat en la reforma. "És un èxit veïnal i hem demanat que es disposi d'aquest espai", sosté Giménez.
L’associació recorda que, durant aquest temps, s’han recollit més de 8.000 signatures, s’han celebrat dues consultes veïnals amb més de 1.000 participants i s’han impulsat dues mocions al ple municipal. Reivindiquen que aquest procés va permetre modificar el plantejament inicial i consensuar un model que inclou set parades comercials, un ampli passadís de relació, un caixer automàtic, un supermercat i un espai cultural. "Esperem que el projecte d'obra incorpori aquests acords als que vam arribar amb el govern municipal".