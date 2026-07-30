ARA A PORTADA
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Sabadell FOTOS | Així es va viure des de dins l'actuació dels Bombers en l'incendi de Can Roqueta Redacció
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Diners Dubtes i reticències per la possible recàrrega de la taxa turística: "No estem disposats a que sigui abusiva" Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Malestar pels ascensors de l'Albada, que no funcionaran fins a setembre Sergi Gonzàlez Reginaldo
FOTOS | Així es va viure des de dins l'actuació dels Bombers en l'incendi de Can Roqueta
Sabadell
El foc va provocar una aparatosa columna de fum que va alertar veïns de Sabadell i la rodalia