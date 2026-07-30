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FOTOS | Així es va viure des de dins l'actuació dels Bombers en l'incendi de Can Roqueta

Sabadell

El foc va provocar una aparatosa columna de fum que va alertar veïns de Sabadell i la rodalia

  • L'incendi de Can Roqueta a Sabadell -
Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 10:40
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 10:41

Passaven uns minuts de les set de la tarda d'aquest dimecres quan les imatges van començar a circular pels grups de whatsapp. No només de veïns de Sabadell. També residents del conjunt del Vallès, alertats per una impressionant columna de fum negre que sortia de Can Roqueta. El foc va començar a cremar en una fàbrica situada a l'avinguda Can Bordoll, número 70. Fins al lloc s'hi van desplaçar setze dotacions de Bombers. Afortunadament, no va deixar ferits i l'empresa va quedar ràpidament desallotjada. L'incendi es va donar per controlat abans de les 21 hores, però va deixar escenes de tensió en l'indret. 

Fotos de Juanma Peláez:

  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell
  • L`incendi de Can Roqueta a Sabadell

 

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