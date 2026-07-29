Veïns de Can Puiggener reclamen més vigilància per botellots a la Gran Via

“Dia sí, dia també, ens trobem la mateixa estampa”. Les llaunes, gots i brutícia testimoni dels botellons que es fan a l’entorn del carrer de Prats de Lluçanès, a tocar de la cruïlla entre la Gran Via i la carretera de Castellar, han encès el malestar entre veïns de Can Puiggener. Denuncien que les trobades nocturnes són contínues i que, un cop acaben, l’espai queda ple de deixalles. “Cada dos per tres es fan botellons i l’endemà ens trobem l’espai brut, amb llaunes, ampolles i brossa escampada”, expliquen alguns residents de la zona. Segons assenyalen, la situació fa temps que es repeteix i consideren que cal actuar per evitar que aquests comportaments es consolidin.
Reclamen una neteja més freqüent de l’espai, la instal·lació d’alguna paperera i un reforç de la vigilància policial. “El que demanem és que hi hagi més presència de la policia perquè es doni el toc d’atenció que no es poden fer botellons al carrer”, exposen. Creuen que una major presència d’agents durant les nits podria contribuir a prevenir aquestes concentracions i reduir les molèsties que generen. Arran de la queixa, fonts municipals asseguren que “la Policia Municipal reforçarà la presència en aquest punt en horari nocturn per prevenir aquest tipus de conductes incíviques”. Paral·lelament, el servei de neteja revisarà l’espai, asseguren.
Les queixes també es traslladen al barri de Can Rull, i el veïnat assenyala dos carrers: Sant Isidor i la plaça de Josep Masllovet, on s’hi acumula brutícia “pràcticament cada dia”. “Cal fer una crida al civisme i més neteja als nostres carrers”, demana el president de l’associació de veïns del barri, Juan Moreno González.
Fonts municipals recorden, a més, que l’Ordenança de Civisme preveu sancions pel consum d’alcohol a la via pública i també per aquelles conductes que generin molèsties al veïnat. Unes sancions que poden escalar dels 100 als 3.000 euros, segons la gravetat.