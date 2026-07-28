El Parc Taulí aconsegueix el circuit més ràpid de Catalunya per tractar els pacients que arriben amb un ictus

El Parc Taulí de Sabadell s'ha convertit en l'hospital de Catalunya que inicia més ràpidament un dels tractaments d'urgència contra l'ictus. El centre sabadellenc ha reduït fins als 20 minuts el temps que passa entre l'arribada del pacient al servei d'Urgències i l'administració d'un medicament per via intravenosa que dissol el coàgul responsable de l'ictus, quan aquest tractament és indicat.
En l'atenció a l'ictus, cada minut compta. Els especialistes recorden que, mentre el cervell no rep el flux sanguini necessari, es perden prop de dos milions de neurones cada minut. Per aquest motiu, els hospitals treballen per reduir al màxim el temps entre l'arribada del pacient i l'inici del tractament. A més d'obtenir el millor registre de Catalunya en aquest indicador, conegut com a temps porta-agulla, el Parc Taulí també és el cinquè hospital amb el temps més baix en un altre procediment d'urgència: la trombectomia mecànica. Aquesta tècnica consisteix a introduir un catèter fins a l'artèria afectada per extreure físicament el coàgul que impedeix el pas de la sang. Al centre sabadellenc, el temps entre l'arribada del pacient i l'inici d'aquest procediment és de 63 minuts.
Més de 800 codis ictus en un any
Durant el 2025, el Parc Taulí va activar 827 codis ictus i va practicar més de 90 trombectomies en pacients amb ictus isquèmic, el tipus més freqüent i provocat per l'obstrucció d'una artèria cerebral. Segons el centre, aquests resultats són fruit, en gran part, de la coordinació entre els equips de Neurologia i Radiologia Intervencionista. Cada any afecta unes 13.000 persones a Catalunya i és la primera causa de discapacitat greu en adults. A més, prop del 45% dels pacients presenten algun grau de discapacitat després de patir-lo.
"A través d'una aplicació pròpia del Taulí, s'introdueix el número d'història del pacient i l'avís arriba de manera simultània als portalliteres, radiòlegs, anestesiòlegs i al cap de guàrdia. A tots els professionals que intervenen quan s'activa un codi ictus", explica la doctora Georgina Figueras, neuròloga i membre de la Unitat d'Ictus.