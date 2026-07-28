La puntada de peu de Tornassol a la Casa Vilalta: el quart mural de Tintín a Sabadell

Sabadell té repartits entre els seus carrers Tintín, Milú, el Capità Haddock, la diva Castafiore i Dupond i Dupont, la característica parella detectivesca que ara exclamaria el seu característic: "Jo encara diria més!". I amb raó, perquè un altre personatge dels còmics d'Hergé ha aparegut misteriosament en una cantonada. L'ha pintat l'artista Werens després d'un encàrrec confidencial, tot i que no és cap secret que a la ciutat hi ha una bona família tintinaire. Ningú se'n fa responsable.
El nou protagonista és l'estimat professor Tornassol desplegant-se còmicament per clavar una puntada de peu voladora, al carrer de l'Escola Industrial, 21, a Casa Vilalta. Una maniobra destarotada que fa saltar a l'aire tot el que duu al damunt. L'escena pertany al còmic Vol 714 a Sidney, en què Tintín i companyia s'embarquen en una escala a l'aeroport de Jakarta en el jet privat del milionari Laszlo Carreidas, abans de ser segrestats per Rastapopoulos.
Hi ha quatre murals tintinaires a Sabadell. El més icònic és el que, també obra de Werens, ha acabat batejant oficiosament la plaça del Tintín, entre Via Massagué i el Raval de Dins. És molt estimat pels veïns i crida l'atenció als visitants. En una cantonada d'un bloc de pisos, l'aventurer i el seu inseparable fox terrier són a punt de xocar amb el capità Haddock. Va ser una iniciativa de l'Ajuntament i l'associació de tintinaires de Sabadell, Moulinsab, una entitat que declara no saber res del nou mural. El dia de la inauguració del mural, el juliol de 2022, el responsable del programa de Projecció i Turisme de l’Ajuntament, Lluís Matas, afirmava que volia impulsar una ruta tintinaire a la ciutat. No se n'ha sabut res més.
Després han aparegut dos murals més. Dupond i Dupont ensopeguen de morros mentre Tintín i el seu amic Xang prenen un cafè a la façana dels Cafès Pont, un mural inspirat en El lotus blau que també va ser obra de Werens, el desembre de 2023. Va ser finançat a mitges entre tintinaires i l'establiment.
L'agost de 2024, en una altra col·laboració entre l'associació tintinaire i l'Ajuntament, l'artista Joke (David Torras) va pintar un mural en commemoració del 60è aniversari de la publicació del primer còmic de Tintín en català, Les joies de la Castafiore. Hi figura la protagonista del còmic, Bianca Castafiore, i quadres de les 24 aventures: el viatge a la lluna, al Tibet, Congo, el país dels soviets... Va servir per a fer lluir una paret deixada al carrer Marià Fortuny, al costat de la redacció del Diari.
I d'on ve, tot plegat? El primer mural tintinaire, pintat per Werens el 2014 en el mur d'una casa al carrer Sant Llorenç, il·lustrava una fugida en bicicleta de Tintín i Milú, empaitats per Dupond i Dupont i Castafiore a bord d'un Lancia Aprilia. Va ser enderrocat el febrer de 2022, en edificar un bloc de pisos. I per què, tot plegat? És innegable la feina que van fer pel català les traduccions del còmic en un moment en què Franco encara era viu, però encara ho és més que aquelles aventures van fer arrelar una pulsió tintinaire irrefrenable a la ciutat.