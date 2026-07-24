La CavaUrpí presenta el cicle 'De Paraula': David Verdaguer, Sílvia Bel, Eloi Vila i Carlota Gurt

La nova temporada de la CavaUrpí enraonarà, conversarà i recitarà. Perquè, a partir de setembre, la sala cultural de l’hotel incorporarà el cicle De Paraula, dedicat a monòlegs, recitals dramatitzats i converses escèniques. S’intercal·larà amb els concerts habituals. En total, seran 19 espectacles, durant els mesos de setembre i novembre. “Donem continuïtat als grans noms de l’escena musical, al talent emergent i de quilòmetre zero, a les noves iniciatives culturals i als espectacles de qualitat en un format de proximitat que s’ha convertit en un dels principals trets d’identitat distintius de Sabadell”, afirma Pere Urpí, al capdavant de la sala.
La primera edició de De Paraula reunirà cinc propostes ben diferenciades. Carlota Gurt (25 de setembre) presentarà Una aniquilació fallida. La libido, la història i jo, un monòleg de 60 minuts irònic que combina reflexió i humor sobre “la complexitat del desig femení”. Es va estrenar a Espai Texas.
David Verdaguer (3 d’octubre), acompanyat al piano per Òscar Machancoses, oferirà l’espectacle de cabaret Dos señoros.
Sílvia Bel (17 d’octubre) portarà A partir del silenci, un espectacle que combina poesia, música i flamenc. Eloi Vila (13 de novembre) presentarà De bales i cigrons corcats, on recupera històries reals de la Guerra Civil en un espectacle que reivindica el poder de la memòria per entendre el passat. Per altra banda, Santi Ricart (27 de novembre) tancarà el cicle amb el monòleg La nit del peix kiwi, escrit i dirigit pel sabadellenc Josep Julien.
La música
La programació musical portarà cares conegudes –i esperades, com cada temporada–i algunes novetats. Entre la programació, com és habitual, uns quants sabadellencs.
Nito Figueras & Laura Simó (18 de setembre) obriran la temporada amb The Beatles, en blanc i negre; Miquel Gomà & Band (2 d’octubre) presentaran Un nou capítol; Mar Fayos & Trio (23 d’octubre) oferiran L’Era Daurada: del jazz als sons del Brasil i el grup Brokens (24 d’octubre) pujaran a l’escenari amb Desigual covers. La programació continuarà amb Laura Andrés (30 d’octubre), que oferirà un concert de grans èxits. Manu Guix (6 de novembre), després d’haver d’anul·lar per una pneumonia la darrera actuació, tornarà a la CavaUrpí amb un nou recital acústic. Quimi Portet (7 de novembre), de nou farà parada a Sabadell amb el seu World Tour 2026; Laura Obradors i Assumpta Cumí (15 de novembre) oferiran Llum i ombres; Lluís Coloma & Blue Lou Marini, un autèntic mite vivent que va tocar amb els Blues Brothers originals (20 de novembre), oferiran Blues and Jazz. I, per últim, Berta Rose (21 de novembre), presentarà el seu nou EP, Unsent Voice Notes.
Tributs
Si funciona, per què tocar-ho? Les bandes tributs agraden. Per això tornen a la programació. Aquesta tardor el públic podrà reviure el repertori de Queen amb Bulsara (26 de setembre), d’El Último de la Fila amb El Último Tributo (16 d’octubre), de Sopa de Cabra amb Malparits (14 de novembre) i de Bruce Springsteen amb Born to Band (28 de novembre).